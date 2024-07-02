藏壽司插旗沙鹿！ 沙鹿中山路店7月9日搶先試營運

藏壽司插旗沙鹿！台中海線最大千坪日式土藏屋造型店「沙鹿中山路店」，將於7月9日搶先試營運，新店可容納高達233席座位，還引進電動汽車快充樁。歡慶開幕，祭出連續14天九折優惠，開幕滿額再贈限量絕美和風玻璃杯。

藏壽司繼「台中港三井OUTLET店」之後，再度於台中海線拓點，選址於串聯沙鹿與清水的省道上，鄰近中科園區、學區，期待為在地居民及鄰近地區民眾帶來全新壽司饗宴。

藏壽司表示，沙鹿中山路店將於7月16日盛大開幕、7月9日開始試營運，店鋪外觀採傳統日系美學的土藏屋造型設計，為藏友們提供一秒到日本的用餐體驗，與更加寬敞舒適的用餐環境。

開幕期間更祭出多款優惠，凡於7月9日至7月22日參加社群活動用餐即享九折優惠，消費滿1,200元還能將限量絕美的和風玻璃杯直接帶回家，電動汽車主更享雙倍充電優惠，機會難得不要錯過。

和風玻璃杯共有四款造型等著藏友來蒐集。首波將於7月9日開放兌換象徵好運滿滿的「達摩款」，11日推出好評不斷的「富士山款」，15日為首次披露的超級可愛「招財貓款」，17日則壓軸推出藏壽司經典「Logo款」，每款限量各160個，都是送完為止。

藏壽司更為電動汽車主提供充電好禮，再度攜手華城EVALUE於沙鹿中山路店設置24 小時開放的直流快充樁，讓電動汽車主用餐更便利，驚喜優惠與試營運同步開充。

凡於7月9日至8月31日到店充電，不僅享有每度8.4元的優惠價(每日00:00~11:00)，還可以參加「電能值兩倍送！」活動，加速升等Level UP。

此外，藏壽司「盛夏美味」推薦多款清爽美味的夏季聖品，包含香氣與口感兼具的「炙烤蒜香醃漬生鮭魚」、滑順解膩的「壽喜牛山藥泥軍艦」；以及夏天必備的「香濃芒果聖代」、酸甜可口的「檸檬造型蛋糕」，滿足所有藏友們的夏季必吃關鍵字。