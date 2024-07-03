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耳夾式藍牙耳機震撼現身三創！活動現場引爆熱潮

聯合新聞網／ 有你共創
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A4tech雙飛燕 於週末(29日)在台北三創生活園區舉辦「BIOSONG B5 耳夾式藍牙耳機｜試聽體驗會」，提供市民朋友們現場免費體驗，同時籌備打卡活動和互動問答環節，提供消暑的冰淇淋和精美禮品，並有機會參加抽獎活動獲得豐厚大獎，吸引各方喜愛音樂的民眾前往支持，其創新推出的藍牙耳機更是大獲好評！

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本次體驗會亮相的藍牙耳機，最吸引現場民眾眼球的無痛耳夾設計，利用符合人體工學的高密度U型軟膠，輕鬆適應每個不同的耳廓形狀，僅重5.7克帶來極大的舒適感，不僅解決了傳統耳機引起的耳部疼痛和悶熱問題，也提高了佩戴的穩定性無需擔心耳機滑落。

驚艷現場的不只親膚貼耳無痛感，BIOSONG 搭載生物振膜驅動單元和音響型結構喇叭設計，都令在場民眾嘖嘖稱奇！其媲美耳罩式耳機的細膩音質，音量振幅達到市面藍牙耳機的三倍，即使現場環境人聲鼎沸，仍完美呈現低音深沉、中音細膩、高音清透的劇院級聽覺享受，顛覆以往開放式耳機音質不夠飽滿的問題。

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A4tech雙飛燕 沉澱37年研發實力與音訊專業，帶來更舒適、更震撼、更耐用的音樂體驗，紮實的技術和創新精神收穫了現場每隻耳朵。目前專案於嘖嘖平台熱烈集資中，更多商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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三創 耳機 藍牙耳機 音樂

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