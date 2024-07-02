公主們集合嘍！RICHARD MILLE拉力賽 翻山越嶺秀默契

賽車似乎總和陽剛、男性氣質劃上等號，但其實賽車所需要的精準調配時間、毅力，同樣也能在女性精神中體現。第23屆「RICHARD MILLE公主拉力賽」日前甫圓滿落幕，由女性視角、限定女性車手參賽的先天條件下，再度展現頂級鐘表品牌RICHARD MILLE對女性運動員的「相挺」，以瀟灑姿態、全速前進。

「RICHARD MILLE公主拉力賽」除參賽資格限定為女性車手，用車也鎖定1946至1990年間的經典骨董車，讓這場賽事平添趣味。所有的「公主」車手將在巴黎芳登廣場（Place Vendôme）前集合、出發，先後借道圖爾（Tours）、聖馬丹德雷（Saint-Martin-de-Ré）、貝納克和卡澤納克（Beynac-et-Cazénac）和卡爾卡松（Carcassonne）的公路，最終抵達安道爾 （Principality of Andorra）、摘下以團隊默契和時間積累的甜美果實。

鄉間小徑、壯闊的海濱、險峻的Croix des Morts山口、庇里牛斯山脈中心、海拔近2,000公尺的高處…這趟賽程不僅是令人難忘的旅途、更體現賽事的核心價值：最快速抵達目的地並非獲勝標準，駕駛目標之一是「盡可能」接近規定的平均速度、並在每段路線中按暨定時間抵達；此時副駕駛需依靠計時碼表與賽事規則引導主駕駛，良好的時間管理需要智慧，一如RICHARD MILLE總在設計女表時帶來獨特思維並運用不亞於超跑引擎的複雜機芯，而最佳範例無疑會是RICHARD MILLE的經典設計：RM 07-01自動上鍊腕表。

RM 07-01在初始問世2014年時已配戴品牌自製的CRMA2自製上鍊機芯，具備可變幾何結構、更有效率的上鍊機制，同時橋板和表殼也使用五級鈦合金花鍵螺絲，耐用、堅固。符合人體工學的弧形輪廓將讓表款更服貼於女士纖細的手腕，腕表並在10年間陸續誕生了紅金、白金、Carbon TPT®碳纖維和Gold Carbon TPT®金箔碳纖維，甚至是白色ATZ陶瓷與黑色TZP陶瓷等多變質材選擇。

同時RICHARD MILLE也深知表帶不僅是配件、更是與肌膚最長時間的接觸，因此再為表款推出雪花鑲鑽的白金或紅金表（鍊）帶，以及混合運用紅金與Carbon TPT®碳纖維等組合，讓手腕轉動時輝映著珠寶般的絲滑光澤，也似公主拉力賽中的駕駛團隊們，合作無間、體現讓時間變得甜美的珍貴默契。