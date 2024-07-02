走跳世界／探索快樂國度 解鎖不丹幸福方程式

不丹是許多旅人心中必要一探的快樂國度，高山、原始河流和湖泊，以及數以百計的古蹟、寺廟與古堡，這裡也是「眾神居所的王國」。

佛緣行旅 詩人許悔之領路

這片快樂淨土、眾神居所，有行旅特邀詩人許悔之領路。許悔之少年起即涉身文學，是台灣重要的詩人、作家和出版人。與佛有緣，他曾經為多位漢傳、藏傳佛教大修行者編輯佛教書籍；13歲第一次讀到《金剛經》和《六祖壇經》而大為感動，他的詩作也常蘊含佛教故事和義理，平時也常讀經、抄經清淨自心。

有行旅特別邀請詩人許悔之帶領旅人進入信仰的國度。攝影／林煜幃

許悔之這樣形容，前往佛教聖地的旅行，是一種自己陪伴己心之清淨生養。比方說有一年去泰國清邁無夢寺，就是每天去遶塔而已，有一天下午繞塔，踩到一片枯葉，才知道「六根」是什麼。又如去尼泊爾加德滿都，日日遶大白塔，也彷彿從十二因緣、生死相續裡，知道了生死疲勞。後來去了西藏，是他人生中最入心的行旅之一。即將成行的不丹之旅，則是許悔之心中藥師琉璃光如來大願之化現。

眾神居所 一覽文化寶藏

不丹宗教之父帕久·竹貢西博喇嘛，13世紀在辛布建立了不丹的第一座小寺廟，旅程將前往辛布的佛祖望(Kuensel Phodrang)，51.5公尺高的巨大金色釋迦摩尼佛雕像，矗立於自然公園的山頂，從制高點俯瞰山谷壯麗美景，據說，它的建成代表著和平與幸福灑向世界。

另外，也將前往辛布北部的修道院Pangri Zampa，它是不丹最古老的修道院之一，也是不丹最著名的傳統占星術培訓學校。

位於普納卡的楚克旺耶紀念碑和楚克旺耶(DrukWangyal) 寺，是2005年由四世國王的大皇后阿嬉多杰·旺姆·旺楚克發願為國王及國家祈福而建，有108座風格各不相同的佛塔，因位於海拔約3,100公尺，是不丹境內觀賞喜馬拉雅山脈的最佳地點。

虎穴寺位於海拔3,120公尺，被列為世界十大寺廟之一。圖 ／摘自Amankora官網

旅程尾聲將至帕羅，走訪位於海拔3,120公尺的虎穴寺(Taktsang)，整個建築群完美鑲嵌在帕羅山谷900米高處的陡峭岩壁上，不僅是不丹最具特色的宗教建築，也被列為世界十大寺廟之一。

三大旅宿 收攬絕美不丹

喜馬拉雅山麓下，彷如人間仙境，自然盛景之間，一幢幢隱世居所，吸引世界旅人不遠千里而來。帕羅安縵(Amankora Paro)位於17世紀的朱克傑宗遺跡下方，最大特色是以當地原始夯土建造的平緩斜屋頂，整體建築充分顯現不丹傳統「宗Dzong」建築的民族特色。在這棟空靈的旅宿中，可以眺望喜馬拉雅山，感受壯闊之姿。

六善飯店坐落於不丹峽谷之中，有「空中宮殿」之稱。圖／摘自六善飯店官網

全球知名度假村品牌六善飯店(Six Senses Hotels)，其白色石牆和木瓦屋頂的靈感來自不丹建築；飯店由5處小屋組成，散落於不丹峽谷之中，每處皆精心挑選，擁有獨特的景觀與文化特色。也因被松樹雲霧環抱，有「空中宮殿」之稱。

此外，普納卡烏瑪Punakha Uma坐落於可俯瞰Punakha河灣的緩坡上，全館僅11間客房，每房皆能收覽普納卡山谷和莫曲河的絕美景色。