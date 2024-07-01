美女與野獸、蔬食甜心酥！3間「特色中秋禮盒」新上市

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Home Mom Bakery」推出「和三盆蛋黃酥3.0」。圖／Home Mom Bakery提供
「Home Mom Bakery」推出「和三盆蛋黃酥3.0」。圖／Home Mom Bakery提供

中秋節的腳步越來越近，許多烘焙品牌已經陸續推出應景的中秋禮盒。日本餅乾「Aunt Stella（詩特莉）」今年以「美女與野獸」為主題，推出2款充滿迪士尼風情的禮盒；「Home Mom Bakery」則是打造「和三盆蛋黃酥3.0」，至於「三萩茶會」今秋推出「皇家婚禮甜心酥」，各有不同特色。

來自東京的Aunt Stella（詩特莉），今年推出迪士尼授權「美女與野獸」秋季禮盒，除了經典口味餅乾，還有專屬「玫瑰造型餅乾」。其中「月之漫舞－美女與野獸」採用經典松木盒，重現貝兒與野獸在舞池中翩翩起舞的場景，依內容售價900～1,040元，包括首次推出的「日本和歌山柚香月餅」。另款「玫瑰花園－美女與野獸」採書盒型設計，以自然溫柔的鵝黃色呈現，畫面描繪了貝兒與野獸共舞時的浪漫瞬間，並具有浪漫與每好的玫瑰花象徵，每盒730～920元。目前也提供92折起的早鳥優惠。

主打蔬食點心的「三萩茶會」今秋推出全新第2彈東京茶沙龍 TOKYO SALONE 歐式庭園點心「皇家婚禮甜心酥」，以花果風味的皇家婚禮茶作為基底、注入水麥芽佃煮製法的柑橘系水果糖球，搭配帶著茶韻的香酥餅皮，創造出外皮酥鬆、內餡綿密彈牙的歐式甜點口感。10入組原價850元，特價800元、4入組原價390元，特價320元。一組子母裝（大+小盒共14入）原價1,240元，特價1,050元，即日起至9月10日均可購買，活動期間也提供門市手沖咖啡招待與滿額贈茶品等活動。

「Home Mom Bakery」本次針對中秋佳節推出「和三盆蛋黃酥3.0」，餅皮以3種進口奶油製作，讓餅皮兼具脆度與入口即化的口感，奶油紅豆和棗泥紅豆餡調入和三盆糖，帶來高雅風味，6入、9入原價660、990元，7月25日前享早鳥價590、890元。同步登場的「雙月禮盒」，內含三盆蛋黃酥3.0，並搭配獨家配方的「滷肉綠豆椪」，原價750元，早鳥價675元。另外還有「鳳檸酥禮盒」、「堅果塔」等選擇。

三萩茶會推出全新蔬食點心「皇家婚禮甜心酥」。圖／三萩茶會提供
三萩茶會推出全新蔬食點心「皇家婚禮甜心酥」。圖／三萩茶會提供
Aunt Stella打造限量款迪士尼「美女與野獸」系列禮盒。圖／Aunt Stella提供
Aunt Stella打造限量款迪士尼「美女與野獸」系列禮盒。圖／Aunt Stella提供

中秋節 蛋黃酥 餅乾

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