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富貴手救星！全聯這款洗碗精買一送一 內行人驚豔：油膩感全消除

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯福利中心。聯合報系資料照
全聯福利中心。聯合報系資料照

大家對於骯髒的碗盤是如何清潔呢？一名網友在全聯發現一款洗潔精，使用後發現辣油一次就洗掉了，大讚「油膩感全部消除」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，日前端午假期去大嫂家聚餐，幫她一起清洗碗盤的時候，覺得這瓶很好洗，大魚大肉也洗得很乾淨，去油效果很好。近日在逛全聯看到買一送一，二話不說放到購物籃結帳。

原PO指出，回家煮了麻辣鴨血臭豆腐，吃完滿心期待的去洗碗，發現洗潔精窄瓶設計放在洗碗槽旁剛剛好，把菜瓜布打濕之後壓一下，洗一次辣油就都洗掉了，用手搓還有摩擦的聲音，並直呼「碗就是要洗到這樣才舒服啊」，重點是清洗完後，手不會乾澀緊繃，果香葡萄柚的味道聞起來很清新，觸覺和味覺的油膩感，全部消除的感覺超讚！

原PO近日在逛全聯時，看到買一送一的洗潔精，二話不說放到購物籃結帳。圖／擷取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説」
原PO近日在逛全聯時，看到買一送一的洗潔精，二話不說放到購物籃結帳。圖／擷取自臉書社團「我愛全聯-好物老實説

貼文一出，引起網友們熱烈討論，「真的蠻好用的，富貴手也沒問題」、「廠商應該要給你錢，為了推薦洗碗精還要前置作業」、「冬天寒流來的時候，再來測試」、「買一送一只要119元」、「不咬手對每天洗碗的主婦們來說真的很重要！」。

不過，也有部分網友不買單，「以前家裡的清潔劑都用這品牌，自從知道是中資後就不再購買了」、「前幾天被瞬潔、4倍特濃吸引購買，但我覺得很難用耶！去油力很弱，不知道瞬潔、4倍濃縮是跟哪家清潔劑比較」、「洗碗精我覺得還好」、「這瓶感覺還好耶，要去油一般洗碗精也行，多壓幾下一樣可以」。

此外，有網友意外釣出他牌的洗潔精也很好用，「目前兩款品牌輪流使用，一款是日本進口花王珂珂透，泡沫細緻好沖洗，三種香味可選擇。另一款是台灣品牌毛寶，洗碗精和衣領精都好用」、「珂珂透！一生推」、「過碳酸鈉便宜又好用」。

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