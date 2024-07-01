看好中台灣旅遊潛力 台灣虎航連3天開航名古屋等3航線

看好中台灣的旅遊市場潛力，台灣虎航自今日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中出發的航線，也從台中-澳門1條航線，大幅度增加至4條航線。

台中-名古屋為3條航線中的頭香航線，且台灣虎航更是首家同時提供桃園、台中、高雄飛航中部機場的航空公司，今天搭乘從台中出發至名古屋的首航旅客，皆可獲得限定首航明信片和紀念貼紙乙份外，還有超萌網紅虎將及虎妞們，在台中國際機場的候機室和首航旅客合影紀念。

台灣虎航商務長兼發言人許致遠表示，台中國際機場和日本中部機場，各自作為中台灣和日本中部地區的重要對外門戶，讓台中-名古屋這條航線的開航別具意義。除名古屋航線從台灣北中高的機場都有飛航外，明（2日）台中-東京成田開航後，東京成田航線也將是北中高都可出發。

台中-名古屋航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT778，每周一、五的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT779，每周一、五的下午16:45自中部機場起飛。

台中-東京成田航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT790，每周二、四、日的上午8:20自台中機場起飛；回程航班編號IT791，每周二、四、日的下午13:40自東京成田機場起飛。