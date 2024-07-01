快訊

金曲35出包！熱狗開唱無聲糗了 台視5點聲明還原真相

中職／加入雄鷹吳念庭生涯首打席就開張 面對悍將王尉永揮出一壘打

新冠疫情升溫快篩需求量大增 第二批免費試劑明配發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看好中台灣旅遊潛力 台灣虎航連3天開航名古屋等3航線

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
虎將及虎妞們一起和旅客慶祝台中-名古屋首航。圖／台灣虎航提供
虎將及虎妞們一起和旅客慶祝台中-名古屋首航。圖／台灣虎航提供

看好中台灣的旅遊市場潛力，台灣虎航自今日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中出發的航線，也從台中-澳門1條航線，大幅度增加至4條航線。

台中-名古屋為3條航線中的頭香航線，且台灣虎航更是首家同時提供桃園、台中、高雄飛航中部機場的航空公司，今天搭乘從台中出發至名古屋的首航旅客，皆可獲得限定首航明信片和紀念貼紙乙份外，還有超萌網紅虎將及虎妞們，在台中國際機場的候機室和首航旅客合影紀念。

台灣虎航商務長兼發言人許致遠表示，台中國際機場和日本中部機場，各自作為中台灣和日本中部地區的重要對外門戶，讓台中-名古屋這條航線的開航別具意義。除名古屋航線從台灣北中高的機場都有飛航外，明（2日）台中-東京成田開航後，東京成田航線也將是北中高都可出發。

台中-名古屋航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT778，每周一、五的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT779，每周一、五的下午16:45自中部機場起飛。

台中-東京成田航線開航初期，每周營運3班，去程航班編號IT790，每周二、四、日的上午8:20自台中機場起飛；回程航班編號IT791，每周二、四、日的下午13:40自東京成田機場起飛。

台中-釜山航線開航初期，每周營運2班，去程航班編號IT8636，每周三、六的上午11:55自台中機場起飛；回程航班編號IT8637，每周三、六的下午16:10自金海機場起飛。詳情可至活動網頁（https://pse.is/5wxe6x）查詢。

網紅虎將和中部國際機場吉祥物謎樣的旅人小風也到場同樂。圖／台灣虎航提供
網紅虎將和中部國際機場吉祥物謎樣的旅人小風也到場同樂。圖／台灣虎航提供
台灣虎航自今日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線。圖／台灣虎航提供
台灣虎航自今日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線。圖／台灣虎航提供
首航旅客皆可獲得限定首航明信片和紀念貼紙。圖／台灣虎航提供
首航旅客皆可獲得限定首航明信片和紀念貼紙。圖／台灣虎航提供
中部國際機場舉辦灑水儀式迎接首航機。圖／台灣虎航提供
中部國際機場舉辦灑水儀式迎接首航機。圖／台灣虎航提供

台中國際機場 名古屋 航線

延伸閱讀

看好中台灣旅遊市場潛力 台灣虎航今起接力連開三航點

西雅圖前哨戰開打！世邦旅遊推K董親駕隱藏版航班美西團體遊

影／星宇航空台北-富國島開航 實境秀5人選首度亮相

影／華航台北-西雅圖7月14日開航 直飛彩繪彩繪現身桃捷列車

相關新聞

富貴手救星！全聯這款洗碗精買一送一 內行人驚豔：油膩感全消除

大家對於骯髒的碗盤是如何清潔呢？一名網友在全聯發現一款洗潔精，使用後發現辣油一次就洗掉了，大讚「油膩感全部消除」。

看好中台灣旅遊潛力 台灣虎航連3天開航名古屋等3航線

看好中台灣的旅遊市場潛力，台灣虎航自今日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中出發的...

看好中台灣旅遊市場潛力 台灣虎航今起接力連開三航點

台灣虎航看好中台灣的旅遊市場潛力，今天（1日）起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中...

西雅圖前哨戰開打！世邦旅遊推K董親駕隱藏版航班美西團體遊

今年暑假西雅圖航線熱烈開打！繼長榮增班、達美開航、華航也即將在7月14日首航西雅圖，預計8月16日開航西雅圖的星宇航空也...

松果、竹筒變碗盤！「虹夕諾雅 谷關」5周年 呼應自然永續

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」迎來5周年慶，即日起至9月30日同步推出「彼時此刻・共舞」5周年...

好市多美式辣雞翅沒烤熟吃了引不適？網友曝可能原因

美式賣場好市多熟食深受許多會員喜愛，除了CP值超高的烤雞，酸酸辣辣超涮嘴的美式辣雞翅也是非常受歡迎的品項之一。但昨日有會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。