看好中台灣旅遊市場潛力 台灣虎航今起接力連開三航點

台灣虎航看好中台灣的旅遊市場潛力，今天（1日）起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中出發的航線也從台中-澳門1條航線，大幅度增加至4條航線，且台灣虎航更是首家同時提供桃園、台中、高雄飛航日本愛知縣中部國際機場的航空公司。

台灣虎航商務長兼發言人許致遠親赴日本中部國際機場參與台中-名古屋首航儀式，中部國際機場也特別舉辦灑水儀式迎接首航班機的到來。台灣虎航日本品牌大使內田理央、交通部觀光署東京辦事處主任鄭憶萍、中部機場、愛知縣和名古屋市皆有代表親自到場祝賀、共襄盛舉，一同見證這喜悅又值得紀念的一刻。

許致遠表示，台中國際機場和日本中部機場，各自作為中台灣和日本中部地區的重要對外門戶，更讓台中-名古屋這條航線的開航別具意義。除了名古屋航線從台灣北中高的機場都有飛航外，明天台中-東京成田開航後，東京成田航線也將是北中高都可出發，相信不管是對於國人或是日籍旅客，都可以享有更彈性多元的旅程規劃選擇。

台灣虎航指出，台中-名古屋航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT-778，每周一、五的上午11時55分自台中機場起飛；回程航班編號IT-779，每周一、五的下午16時45分自中部機場起飛。

台中-東京成田航線開航初期，每周營運三班，去程航班編號IT-790，每周二、四、日的上午8時20分自台中機場起飛；回程航班編號IT-791，每周二、四、日的下午13時40分自東京成田機場起飛。