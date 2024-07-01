西雅圖前哨戰開打！世邦旅遊推K董親駕隱藏版航班美西團體遊

今年暑假西雅圖航線熱烈開打！繼長榮增班、達美開航、華航也即將在7月14日首航西雅圖，預計8月16日開航西雅圖的星宇航空也提前加入前哨戰。世邦旅遊祭出目前僅存由星宇航空董事長張國煒K董執飛回程航班團體行程，由舊金山進、西雅圖出，搭配目前星宇規劃的SNOOPY聯名款夢幻主題航班，讓K粉、史努比粉絲一次瘋狂。

不少星宇粉之前就在網路上分享搭乘經驗，聽到張國煒廣播都非常興奮，甚至他有時候還會來客艙和旅客閒話家常。而張國煒預計將親自駕機執飛8月16日星宇航空開航西雅圖的航班，此航班目前銷售狀況也很好，星宇航空與旅行社業者聯合銷售的團體行程，於日前銷售一空，使得想要搭乘K董親駕的星宇粉們紛紛表示扼腕。

為避免旅客向隅，世邦旅遊特別規劃【星宇航空～美西雙國家公園、環球影城、西雅圖夜未眠10日遊(拉斯維加斯球體show)】，由舊金山進、西雅圖出，其中8月11日的行程，回程為當地的8月19日，正好是張國煒返回台灣所執飛的航班，也成為星宇粉口耳相傳的K董親駕隱藏版航班，只要參加這個行程即可搭乘到由K董駕駛的西雅圖飛台北航班。

世邦旅遊總經理呂汶中表示，除了能搭乘到K董親駕航班之外，行程內的規劃與安排堪稱最超值的美西行程，包括從台北飛舊金山的航班搭乘到目前最夯的星宇航空SNOOPY聯名款夢幻主題航班，飛機上有一系列SNOOPY主題的備品與裝飾，乘客還可獲得飛行追夢款限量主題行李吊牌。