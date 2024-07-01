松果、竹筒變碗盤！「虹夕諾雅 谷關」5周年 呼應自然永續

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」迎來5周年慶，即日起至9月30日同步推出「彼時此刻・共舞」5周年系列活動，包含首兩日舉行的紀念晚宴、歷史照片展，以及「池畔涼夏時刻」等限定活動。

日前登場、兩大主廚聯手設計的「Pla-Nature」5周年紀念晚宴，由虹夕諾雅品牌顧問料理長浜田統之（Noriyuki Hamada）與虹夕諾雅谷關料理長加川仁（

Hitoshi Kagawa）聯手設計，這也是虹夕諾雅品牌首次舉辦雙廚聯合晚宴。其中兩大主軸，一是台灣水果入菜，二是呼應永續與環保議題，打造全新的用餐體驗。

晚宴包含9道料理，有如大自然巡禮般，傳達「料理與大自然緊密不分」的信念。像是第一道「靜寂」，主廚以樹枝為盤，伸展的枝枒上、松果為盛器，5款色彩繽紛的小點，呈現酸、鹹、辣、苦、甘5種風味，創意吸睛、口感層次豐美。另一道「溫暖」，也以來自大地的桂竹為盛器，筒中暖湯帶點金桔酸香，飲完湯，主廚笑著說，「底下還有驚喜」，在竹筒下藏著蟹黃糯米飯，小巧一口，滋味鮮甜。

甜點也是讓人驚嘆之作，取名「殘響」，像似穿過森林、踏入河畔，經過長年打磨圓潤的石頭，就盛在了盤中，服務人員夾以一只小籠包，溫熱融化了冰淇淋石塊，冰與熱的交融，也一新味覺。

5周年紀念晚宴佐餐飲，有酒款、創意調茶。搭配酒單為星野集團總部、具有日本侍酒師協會認定資格的高橋友紀客座設計。餐前酒尤為特別，品飲地點移至室外的水之庭園，香檳置於鮮花中，佐以園區蟲鳴鳥叫的自然樂音。用餐中佐餐飲品範圍也廣，選用角度大膽，中式陳年紹興也入列。另有以台灣茶為主題的無酒精佐餐飲，從冷萃茶到熱茶，層次細膩。

9月30日前，同步推出5周年限定的館內活動，其中「彼時此刻.共舞」照片展，以谷關的時代變遷為主題，回顧虹夕諾雅谷關過去5年的變化，以及重溫過去50

年谷關地區的沿革與風光歲月。

「池畔涼夏時刻」則選在傍晚時刻，旅客可於池畔取用季節性酒精或無酒精飲品，搭配著美麗湛藍的池水，樹林環抱、自然樂音中，自在品飲，直至月光穿透樹林，水池中彷若璀璨星群閃動，景色隨著光影不斷變化，極其動人。此外，旅人也可於西式涼亭製作獨一無二的水拓扇，將專屬的夏季清涼感帶回家。

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

交通：距離高鐵台中站約90分鐘車程

客房數：49間（所有房間均設有半露天溫泉）