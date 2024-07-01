快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

松果、竹筒變碗盤！「虹夕諾雅 谷關」5周年 呼應自然永續

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
甜點「殘響」。記者羅建怡/攝影
甜點「殘響」。記者羅建怡/攝影

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」迎來5周年慶，即日起至9月30日同步推出「彼時此刻・共舞」5周年系列活動，包含首兩日舉行的紀念晚宴、歷史照片展，以及「池畔涼夏時刻」等限定活動。

日前登場、兩大主廚聯手設計的「Pla-Nature」5周年紀念晚宴，由虹夕諾雅品牌顧問料理長浜田統之（Noriyuki Hamada）與虹夕諾雅谷關料理長加川仁（

Hitoshi Kagawa）聯手設計，這也是虹夕諾雅品牌首次舉辦雙廚聯合晚宴。其中兩大主軸，一是台灣水果入菜，二是呼應永續與環保議題，打造全新的用餐體驗。

晚宴包含9道料理，有如大自然巡禮般，傳達「料理與大自然緊密不分」的信念。像是第一道「靜寂」，主廚以樹枝為盤，伸展的枝枒上、松果為盛器，5款色彩繽紛的小點，呈現酸、鹹、辣、苦、甘5種風味，創意吸睛、口感層次豐美。另一道「溫暖」，也以來自大地的桂竹為盛器，筒中暖湯帶點金桔酸香，飲完湯，主廚笑著說，「底下還有驚喜」，在竹筒下藏著蟹黃糯米飯，小巧一口，滋味鮮甜。

甜點也是讓人驚嘆之作，取名「殘響」，像似穿過森林、踏入河畔，經過長年打磨圓潤的石頭，就盛在了盤中，服務人員夾以一只小籠包，溫熱融化了冰淇淋石塊，冰與熱的交融，也一新味覺。

5周年紀念晚宴佐餐飲，有酒款、創意調茶。搭配酒單為星野集團總部、具有日本侍酒師協會認定資格的高橋友紀客座設計。餐前酒尤為特別，品飲地點移至室外的水之庭園，香檳置於鮮花中，佐以園區蟲鳴鳥叫的自然樂音。用餐中佐餐飲品範圍也廣，選用角度大膽，中式陳年紹興也入列。另有以台灣茶為主題的無酒精佐餐飲，從冷萃茶到熱茶，層次細膩。

9月30日前，同步推出5周年限定的館內活動，其中「彼時此刻.共舞」照片展，以谷關的時代變遷為主題，回顧虹夕諾雅谷關過去5年的變化，以及重溫過去50

年谷關地區的沿革與風光歲月。

「池畔涼夏時刻」則選在傍晚時刻，旅客可於池畔取用季節性酒精或無酒精飲品，搭配著美麗湛藍的池水，樹林環抱、自然樂音中，自在品飲，直至月光穿透樹林，水池中彷若璀璨星群閃動，景色隨著光影不斷變化，極其動人。此外，旅人也可於西式涼亭製作獨一無二的水拓扇，將專屬的夏季清涼感帶回家。

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號

交通：距離高鐵台中站約90分鐘車程

客房數：49間（所有房間均設有半露天溫泉）

官網：https://hoshinoya.com/zhtw/

巧妙美麗的戶外餐前酒。記者羅建怡/攝影
巧妙美麗的戶外餐前酒。記者羅建怡/攝影
夏日限定的冰品。記者羅建怡/攝影
夏日限定的冰品。記者羅建怡/攝影
湯品「溫暖」，取之自然的盛器。記者羅建怡/攝影
湯品「溫暖」，取之自然的盛器。記者羅建怡/攝影
園區綠意環抱，蟲鳴鳥叫自然樂音繚繞。記者羅建怡/攝影
園區綠意環抱，蟲鳴鳥叫自然樂音繚繞。記者羅建怡/攝影
特調茶飲除了風味各不同，細節也極講究。記者羅建怡/攝影
特調茶飲除了風味各不同，細節也極講究。記者羅建怡/攝影
「彼時此刻.共舞」照片展。記者羅建怡/攝影
「彼時此刻.共舞」照片展。記者羅建怡/攝影
「靜寂」以樹枝為盤，伸展的枝枒上、松果為盛器。記者羅建怡/攝影
「靜寂」以樹枝為盤，伸展的枝枒上、松果為盛器。記者羅建怡/攝影

料理 谷關

延伸閱讀

中市和平專案盧秀燕赴白冷 啖冰棒同樂國小師生

盧秀燕視察白冷國小化身「掃貨女王」 與師生吃限定冰棒消暑

盧秀燕穿浴衣泡溫泉行銷谷關梨山 搶救大地震後山區旅遊

中市觀光公車路線2年吸350萬旅客 今年8月再新增「大雪山線」

相關新聞

寶格麗贊助羅浮宮展 古希臘羅馬雕像首度出走義大利

源自羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），自2017年以來持續贊助托洛尼亞基金會（Fondazione Torloni...

好市多美式辣雞翅沒烤熟吃了引不適？網友曝可能原因

美式賣場好市多熟食深受許多會員喜愛，除了CP值超高的烤雞，酸酸辣辣超涮嘴的美式辣雞翅也是非常受歡迎的品項之一。但昨日有會...

西雅圖前哨戰開打！世邦旅遊推K董親駕隱藏版航班美西團體遊

今年暑假西雅圖航線熱烈開打！繼長榮增班、達美開航、華航也即將在7月14日首航西雅圖，預計8月16日開航西雅圖的星宇航空也...

松果、竹筒變碗盤！「虹夕諾雅 谷關」5周年 呼應自然永續

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」迎來5周年慶，即日起至9月30日同步推出「彼時此刻・共舞」5周年...

國泰世華攜手《腦筋急轉彎2》角色設計師打造專屬人物插畫 展現質感金融美學

國泰世華銀行致力追求質感金融美學，攜手出身台灣、參與《腦筋急轉彎2》的角色設計師Crystal Kung，合作建立國泰世...

好像花團錦簇真可愛！CHAUME蜜蜂珠寶新作好有夏日感

Chaumet推出以蜜蜂為設計靈感的Bee My Love系列新作，迎接熱鬧夏季。蜜蜂被拿破崙指定為帝國象徵，如今也成為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。