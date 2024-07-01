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好市多美式辣雞翅沒烤熟吃了引不適？網友曝可能原因

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
有會員發文表示在好市多買到沒煮熟的美式辣雞翅。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」
有會員發文表示在好市多買到沒煮熟的美式辣雞翅。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多熟食深受許多會員喜愛，除了CP值超高的烤雞，酸酸辣辣超涮嘴的美式辣雞翅也是非常受歡迎的品項之一。但昨日有會員在臉書社團發文表示，「6/30早上11點左右，到南崁店購買酸辣雞翅的社友們要注意喔，我這包雞翅沒烤熟，回家最好再加熱一下。」提醒其他會員要注意，同時也表示，吃完過後「感覺腸胃不適，腹疼噁心。今天只有吃雞翅，剛剛也全吐出來了。」

發文引發眾多網友分享過往購買經驗，有網友歪樓表示「這個我回家一定要再烤一次，外面要焦一點更好吃。」但也有網友點出可能原因，「現在的員工只會知道，加熱幾分然後拌醬，不是廚師出身，根本不會知道熟沒熟，也不用知道熟沒熟，反正被罵是公司，一切按照公司規章行事。」

好市多則回應，「單從網路照片提供，無法確認商品實際狀況為何；熟食部烤爐品項，出爐皆經過商品測溫後包裝，若會員對購買的商品有任何疑問，請洽台灣好市多客服中心449-9909（市話請直撥不加區碼，手機撥打請加02，服務時間：週一至週日9:30～21:30）或請洽賣場會員服務部櫃檯，我們將會竭誠提供服務。」

有會員發文表示在好市多買到沒煮熟的美式辣雞翅。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」
有會員發文表示在好市多買到沒煮熟的美式辣雞翅。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多 賣場

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