好市多美式辣雞翅沒烤熟吃了引不適？網友曝可能原因

美式賣場好市多熟食深受許多會員喜愛，除了CP值超高的烤雞，酸酸辣辣超涮嘴的美式辣雞翅也是非常受歡迎的品項之一。但昨日有會員在臉書社團發文表示，「6/30早上11點左右，到南崁店購買酸辣雞翅的社友們要注意喔，我這包雞翅沒烤熟，回家最好再加熱一下。」提醒其他會員要注意，同時也表示，吃完過後「感覺腸胃不適，腹疼噁心。今天只有吃雞翅，剛剛也全吐出來了。」

發文引發眾多網友分享過往購買經驗，有網友歪樓表示「這個我回家一定要再烤一次，外面要焦一點更好吃。」但也有網友點出可能原因，「現在的員工只會知道，加熱幾分然後拌醬，不是廚師出身，根本不會知道熟沒熟，也不用知道熟沒熟，反正被罵是公司，一切按照公司規章行事。」