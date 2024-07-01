寶格麗贊助羅浮宮展 古希臘羅馬雕像首度出走義大利

源自羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），自2017年以來持續贊助托洛尼亞基金會（Fondazione Torlonia），至今協助修復了100多座托洛尼亞大理石雕像，是被認為是迄今保存最完整的古希臘和羅馬帝國私人收藏。如今，由羅浮宮博物館、義大利文化部羅馬考古暨美術與景觀特別管理局與托洛尼亞基金會合作、寶格麗贊助的《托洛尼亞大理石收藏特展》，自即日起至2024年11月11日止，在巴黎羅浮宮的德農館（Denon Wing）展出，是系列收藏首度於義大利外最著名的博物館之一公開展出，也是此展覽全球巡展的第一站。

為歡慶這一藝術遺產感首次走出義大利，上周寶格麗於羅浮宮主辦開幕活動後，品牌也自即日起至8月31日止，藉著《托洛尼亞大理石收藏特展》期間，特別於巴黎芳登廣場的旗艦精品店內展出「Eternally Reborn展覽」，以慶祝這家羅馬品牌140周年不斷蛻變的永恆之美。

「Eternally Reborn展覽」，名稱同時呼應了寶格麗最新的形象廣告Eternally Reborn，慶祝雋永重生，不僅是羅馬之所以成為永恆之城的的迷人特色，也是存在於寶格麗DNA的動力。位於芳登廣場精品店一樓的展覽涵蓋寶格麗典藏骨董、寶格麗歷史檔案精選影像，以及來自私人收藏家的借展藏品。