國泰世華攜手《腦筋急轉彎2》角色設計師打造專屬人物插畫 展現質感金融美學

國泰世華銀行致力追求質感金融美學，攜手出身台灣、參與《腦筋急轉彎2》的角色設計師Crystal Kung，合作建立國泰世華專屬人物插畫圖庫。從風格定調、草圖、人物造型姿態、色系以及情境設定等反覆修調多次後，設計出「短髮知性的珠寶設計師」、「率性大方的軟體工程師」、「動感活潑的狗派大學生」、「陽光有型的餐飲創業家」、「具獨特品味的文青小資族」，以及「質感有型的科技業主管」等6款專屬人物角色插畫。未來這組專屬人物插畫將配合刷卡回饋、存款、繳稅、貸款、投資理財等各式金融服務情境，於國泰世華官方臉書及LINE等社群平台上亮相。

國泰世華銀行鄭凱中協理表示，為了讓視覺美感升級且展現更具一致性的風格，本次特別與Crystal Kung合作，以國泰世華服務的客群樣貌出發，創造多款人格特質鮮明的插畫角色。而善於觀察並賦予角色能量的Crystal表示：「這次為國泰世華創作的插畫圖庫人物角色更著重『生活感』，角色設定的是在台灣生活的年輕人們，他們自信、大方、認真且積極在城市生活的感覺，民眾看了會更有帶入感。」