好像花團錦簇真可愛！CHAUME蜜蜂珠寶新作好有夏日感

Chaumet推出以蜜蜂為設計靈感的Bee My Love系列新作,迎接熱鬧夏季。蜜蜂被拿破崙指定為帝國象徵,如今也成為其御用珠寶品牌Chaumet歷史的一部分。除了全新蜜蜂造型項鍊,標誌性的蜂巢元素更是全新設計的核心,一系列包括項鍊、耳環、手環、戒指的嶄新作品,結合夏日花團錦簇的盛景、鏡面拋光金屬、以及以漸變形狀排列的璀璨鑽石,捕捉生動又和諧的季節氣息。

2024年的Bee My Love系列新作中,以一款視覺份量感相當強烈的圍兜式項鍊為集大成之作。蜂巢單房圖案透過無限重複串連成壯麗構圖,結合鏡面拋光的貴金屬和鑽石,柔軟的項鍊共採用410公克的黃金製作,以695個手工組裝鏈節形成緊密如織的網格,配戴時能充分貼合人體曲線。鑲嵌的390顆明亮式切工鑽石以漸變形狀排列,讓人聚焦邊緣光芒格外璀璨的10顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石 – 這款由88個刻面構成的原創車工,是由品牌專為Bee My Love的六角形開發出的獨門切割鑽石,可以說是琛得系列精髓之作。

除了份量感的圍兜式項鍊,該系列設計亦推出適合日常配戴的鍊墜、手鐲、耳環、戒指等款式,圓潤柔美的圖案由獨特的六角形形狀組成,並以讓人想起蜂蜜的玫瑰金色調製作,精緻鏤空設計讓人想起蜜蜂採集花粉的情景。手鐲採用開放式的不對稱設計,耳環則為下半部可拆卸的轉換式設計,能作為耳釘、全副耳環或以不對稱方式配戴。