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好像花團錦簇真可愛！CHAUME蜜蜂珠寶新作好有夏日感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Bee My Love手環，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，60萬4,000元；Bee My Love戒指，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，35萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，60萬4,000元；Bee My Love戒指，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，35萬2,000元。圖／CHAUMET提供

Chaumet推出以蜜蜂為設計靈感的Bee My Love系列新作，迎接熱鬧夏季。蜜蜂被拿破崙指定為帝國象徵，如今也成為其御用珠寶品牌Chaumet歷史的一部分。除了全新蜜蜂造型項鍊，標誌性的蜂巢元素更是全新設計的核心，一系列包括項鍊、耳環、手環、戒指的嶄新作品，結合夏日花團錦簇的盛景、鏡面拋光金屬、以及以漸變形狀排列的璀璨鑽石，捕捉生動又和諧的季節氣息。

2024年的Bee My Love系列新作中，以一款視覺份量感相當強烈的圍兜式項鍊為集大成之作。蜂巢單房圖案透過無限重複串連成壯麗構圖，結合鏡面拋光的貴金屬和鑽石，柔軟的項鍊共採用410公克的黃金製作，以695個手工組裝鏈節形成緊密如織的網格，配戴時能充分貼合人體曲線。鑲嵌的390顆明亮式切工鑽石以漸變形狀排列，讓人聚焦邊緣光芒格外璀璨的10顆Taille Impératrice皇后式切割鑽石 – 這款由88個刻面構成的原創車工，是由品牌專為Bee My Love的六角形開發出的獨門切割鑽石，可以說是琛得系列精髓之作。

除了份量感的圍兜式項鍊，該系列設計亦推出適合日常配戴的鍊墜、手鐲、耳環、戒指等款式，圓潤柔美的圖案由獨特的六角形形狀組成，並以讓人想起蜂蜜的玫瑰金色調製作，精緻鏤空設計讓人想起蜜蜂採集花粉的情景。手鐲採用開放式的不對稱設計，耳環則為下半部可拆卸的轉換式設計，能作為耳釘、全副耳環或以不對稱方式配戴。

從同系列戒指延伸而出的全新玫瑰金耳骨夾，洋溢當代氣息；獨門的Taille Impératrice皇后式切割鑽石亦推出日常百搭的白金單鑽項鍊和單鑽耳環，在切割細節等上更為昇華的璀璨光芒，是極致的低調奢華。一款造型具象的全新蜜蜂造型項鍊，昆蟲的立體感身體和翅膀以18K黃金打造，鑲嵌鑽石如夏陽灑落，仿效蜜蜂毛茸茸的觸感，讓小蜜蜂折射出更奪目的光彩。

Bee My Love蜜蜂造型項鍊，18K黃金鋪鑲明亮式切割鑽石，13萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love蜜蜂造型項鍊，18K黃金鋪鑲明亮式切割鑽石，13萬7,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love耳骨夾，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，86,300元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love耳骨夾，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，86,300元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love戒指，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，35萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love戒指，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，35萬2,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love項鍊，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，38萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love項鍊，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，38萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love項鍊，18K白金鑲嵌1顆0.5克拉Taille Impératrice皇后式切割鑽石，售價店洽。圖／CHAUMET提供
Bee My Love項鍊，18K白金鑲嵌1顆0.5克拉Taille Impératrice皇后式切割鑽石，售價店洽。圖／CHAUMET提供
Bee My Love耳環，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，90萬6,000元；Bee My Love項鍊，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，38萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love耳環，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，90萬6,000元；Bee My Love項鍊，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，38萬8,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love耳環， 18K白金鑲嵌1顆約0.25克拉的Taille Impératrice皇后式切割鑽石，售價店洽。圖／CHAUMET提供
Bee My Love耳環， 18K白金鑲嵌1顆約0.25克拉的Taille Impératrice皇后式切割鑽石，售價店洽。圖／CHAUMET提供
Bee My Love項鍊，18K玫瑰金鑲嵌10顆Taille Impératrice皇后式切鑽石總重約5.8克拉，以及多顆明亮式切割鑽石，售價店洽。圖／CHAUMET提供
Bee My Love項鍊，18K玫瑰金鑲嵌10顆Taille Impératrice皇后式切鑽石總重約5.8克拉，以及多顆明亮式切割鑽石，售價店洽。圖／CHAUMET提供
Bee My Love耳環，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，90萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love耳環，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，90萬6,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love項鍊，18K玫瑰金鑲嵌10顆Taille Impératrice皇后式切鑽石總重約5.8克拉，以及多顆明亮式切割鑽石，售價店洽。圖／CHAUMET提供
Bee My Love項鍊，18K玫瑰金鑲嵌10顆Taille Impératrice皇后式切鑽石總重約5.8克拉，以及多顆明亮式切割鑽石，售價店洽。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，60萬4,000元。圖／CHAUMET提供
Bee My Love手環，18K玫瑰金鋪鑲明亮式切割鑽石，60萬4,000元。圖／CHAUMET提供

蜜蜂 鑽石

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