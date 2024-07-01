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加3種起司、重350g！達美樂「三層起司夾心披薩」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂推出「雙層夾心餅皮」、「三層起司夾心餅皮」。圖／達美樂提供
達美樂推出「雙層夾心餅皮」、「三層起司夾心餅皮」。圖／達美樂提供

迎接暑假到來，達美樂推出「多層起司夾心餅皮」，除了有重新回歸的「雙層夾心餅皮」之外，還有限量版的「三層起司夾心餅皮」，帶來更豐富的層次風味。

達美樂近期推出一系列品牌翻轉活動，本次推出多層起司夾心餅皮，乃是過去推出的「雙層吉心的」升級版。其中「雙層夾心餅皮」，選用厚度僅有0.3公分的超級薄餅作為基礎，夾上經典奶油乳酪起司，不僅擁有酥香微脆的口感，也有著濃郁奶香。至於全新打造的「三層起司夾心餅皮」，則使用3層超級薄餅，分層夾上切達起司、奶油乳酪起司、莫扎瑞拉起司，總起司量超過350公克（大披薩），為起司愛好者帶來大大的滿足。

達美樂夾心系列披薩即日起上市，「雙層起司夾心餅皮」大披薩加價120元，「三層起司夾心餅皮」大披薩加價180元。

披薩 起司 達美樂

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