聽新聞
test
0:00 / 0:00
對中福容大飯店住房半價！生日有1、7 或姓名有「福」或「容」
快拿出你的身分證！福容大飯店桃園店歡慶17周年慶，7/1至7/31起推出多項周年慶住房及餐飲優惠，包括西元生日同時有「1」和「7」兩個數字，或姓名中有「福容」任一字同字型，即可以半價入住福容桃園。
此外，7月壽星住房再享免費升等，和福容桃園同月同日(7/8)出生或當日為結婚念日者，可以超低優惠價5,175元入住價值超過12,000元的豪華套房。
7月到福粵樓用餐，還可享港點三冠王第二件17元優惠。享福卡會員單筆消費滿1,700元另可參加抽獎，有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券乙張，活動共將抽出三名幸運的中獎者。新加入會員再送「福容桃園手繪馬克杯」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言