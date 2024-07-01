快訊

賴總統執政一個月 民調：觀望民眾轉向不滿意大於滿意

大雷雨轟雙北！4縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對中福容大飯店住房半價！生日有1、7 或姓名有「福」或「容」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
和福容桃園同月同日(7/8)出生或當日為結婚念日，可以超低優惠價入住豪華套房。圖/福容大飯店提供
和福容桃園同月同日(7/8)出生或當日為結婚念日，可以超低優惠價入住豪華套房。圖/福容大飯店提供

快拿出你的身分證！福容大飯店桃園店歡慶17周年慶，7/1至7/31起推出多項周年慶住房及餐飲優惠，包括西元生日同時有「1」和「7」兩個數字，或姓名中有「福容」任一字同字型，即可以半價入住福容桃園。

此外，7月壽星住房再享免費升等，和福容桃園同月同日(7/8)出生或當日為結婚念日者，可以超低優惠價5,175元入住價值超過12,000元的豪華套房。

7月到福粵樓用餐，還可享港點三冠王第二件17元優惠。享福卡會員單筆消費滿1,700元另可參加抽獎，有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券乙張，活動共將抽出三名幸運的中獎者。新加入會員再送「福容桃園手繪馬克杯」。

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/ty/

「福粵樓」餐廳用餐滿1,700元即有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券乙張。圖/福容大飯店提供
「福粵樓」餐廳用餐滿1,700元即有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券乙張。圖/福容大飯店提供
新加入享福卡會員可獲得「福容桃園手繪馬克杯」。圖/福容大飯店提供
新加入享福卡會員可獲得「福容桃園手繪馬克杯」。圖/福容大飯店提供

住宿券 周年慶 桃園

延伸閱讀

桃園暑假嚴查改裝車 12違規熱點曝光

民眾市區騎車「翹孤輪」 桃園警：若屬實將開罰

顛覆傳統！桃園電競旅館推出全新模式「入住方式由你決定」 出國前後憑機票享優惠，順便蒐集桃園必遊景點

輝達一半供應鏈在桃園…賴總統要把AI產業移中南部 張善政曝隱憂

相關新聞

寶格麗贊助羅浮宮展 古希臘羅馬雕像首度出走義大利

源自羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），自2017年以來持續贊助托洛尼亞基金會（Fondazione Torloni...

國泰世華攜手《腦筋急轉彎2》角色設計師打造專屬人物插畫 展現質感金融美學

國泰世華銀行致力追求質感金融美學，攜手出身台灣、參與《腦筋急轉彎2》的角色設計師Crystal Kung，合作建立國泰世...

好像花團錦簇真可愛！CHAUME蜜蜂珠寶新作好有夏日感

Chaumet推出以蜜蜂為設計靈感的Bee My Love系列新作，迎接熱鬧夏季。蜜蜂被拿破崙指定為帝國象徵，如今也成為...

加3種起司、重350g！達美樂「三層起司夾心披薩」登場

迎接暑假到來，達美樂推出「多層起司夾心餅皮」，除了有重新回歸的「雙層夾心餅皮」之外，還有限量版的「三層起司夾心餅皮」，帶...

對中福容大飯店住房半價！生日有1、7 或姓名有「福」或「容」

快拿出你的身分證！福容大飯店桃園店歡慶17周年慶，7/1至7/31起推出多項周年慶住房及餐飲優惠，包括西元生日同時有「1...

看好商機華航打造西雅圖航線 機捷彩繪列車先上路

看好北美蓬勃的飛航交通市場，中華航空公司台北直飛西雅圖航線將在14日啟航，華航特別攜手桃捷公司，在今天推出專屬彩繪列車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。