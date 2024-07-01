對中福容大飯店住房半價！生日有1、7 或姓名有「福」或「容」

快拿出你的身分證！福容大飯店桃園店歡慶17周年慶，7/1至7/31起推出多項周年慶住房及餐飲優惠，包括西元生日同時有「1」和「7」兩個數字，或姓名中有「福容」任一字同字型，即可以半價入住福容桃園。

此外，7月壽星住房再享免費升等，和福容桃園同月同日(7/8)出生或當日為結婚念日者，可以超低優惠價5,175元入住價值超過12,000元的豪華套房。

7月到福粵樓用餐，還可享港點三冠王第二件17元優惠。享福卡會員單筆消費滿1,700元另可參加抽獎，有機會抽中價值超過6,500元的豪華客房住宿券乙張，活動共將抽出三名幸運的中獎者。新加入會員再送「福容桃園手繪馬克杯」。