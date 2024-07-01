看好商機華航打造西雅圖航線 機捷彩繪列車先上路

看好北美蓬勃的飛航交通市場，中華航空公司台北直飛西雅圖航線將在14日啟航，華航特別攜手桃捷公司，在今天推出專屬彩繪列車，增加印象之餘更歡迎民眾親自體驗西雅圖航線魅力。

中華航空公司客運處長華德麟接受媒體聯訪表示，北美在疫後市場蓬勃，華航目前在北美地區有包括美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等5個航點，其中獨家直飛安大略，隨著西雅圖航線啟動，華航美洲航網將擴大至6個直飛航點，每週總計超過40班次往返美加地區，加上華航在東南北亞的航網，將提供旅客更便捷服務。

華德麟說，中華航空台北直飛西雅圖14日正式啟航，考慮到機場捷運是消費者進出機場通勤最常使用的交通工具，華航首次跟桃園大眾捷運公司合作打造華航直飛西雅圖彩繪列車，希望增加民眾對華航直飛西雅圖的印象，進一步體驗台北直飛西雅圖航線。

華航表示，「華航直飛西雅圖彩繪列車」今天首度亮相，列車以漸層紫色天幕為基底，點綴西雅圖最受歡迎景點，包含太空針塔、大摩天輪、派克市場、雷尼爾山及流行文化博物館等，車廂內從地貼到窗貼都呼應列車外觀的紫色視覺，營造出身臨其境的浪漫氛圍，車廂握把上也有笑臉可掬的華航空服員吸引乘客目光。

華航說，彩繪列車從即日起至7月31日期間限定推出，列車將於A1台北車站到A22老街溪站間的普通車路線運行，乘客只要拍攝彩繪列車照片，31日前於華航臉書（Facebook）官方粉絲頁活動貼文投稿，就有機會獲得台北西雅圖來回機票、首航禮等獎品。