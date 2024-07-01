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上任後的燙手山芋 彭啟明點名碳費

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啟明。本報資料照
環境部長彭啟明。本報資料照

環境部彭啟明上任至今已逾滿月，今天於臉書指出，擔任環境部長後最棘手的問題就是「碳費」，針對各界對碳費的討論與意見，他強調碳定價不是抽企業的血，而是重新幫忙大家形塑因應氣候變遷的轉型，也不是為了收錢，而是要讓大家把碳的因素放入企業營運內。

針對碳費，彭啟明指出，自己發現每個人想法都不大一樣，甚至政府內部不同部會對於碳費的想像空間和語言都不相同，甚至會有「企業已經營運不佳，都進入加護病房了怎麼還可以收碳費」的有趣理論，或是收碳費會嚴重影響國內生產毛額（GDP）和造成社會通膨。

彭啟明指出，如何把資料可以公開讓大眾檢視非常重要，幫助弱勢企業本來就是政府的責任，要協助轉型，這也是公正轉型，如果什麼都不做，被全球碳定價熱潮滾動下的壓力會更大，碳定價也不是抽企業的血，而是幫助企業形塑因應氣候變遷的轉型，以及讓大家把碳的因素放入企業營運內。

有很多國家在收碳稅費嗎？彭啟明指出，愈來愈多的國家都重視這課題，鄰國日本好幾年前就已經開始徵收所謂的對抗溫暖化的相關稅制，韓國也已經實施了總量管制跟排放交易，新加坡也實施了徵收碳稅制度，鄰國對於這種碳訂價制度的推動都已經在台灣之前，所以更需要迎頭趕上，讓台灣的企業能夠更順應這樣的國際潮流。

至於為什麼當初沒有選擇總量管制？彭啟明說明，國際上目前大概有兩個主要的機制在運行，一是總量管制，二是收碳稅（費），過去環境部與各界溝通與了解後，最後決定優先實施碳費，最主要的原因在於過去已經實施了非常多的環境費來保護環境，例如空氣汙染防制費、水汙染防制費，還有土壤及地下水整治相關費用等，基於這些經驗認為現階段可以先做碳費，在既有的基礎上來加速減碳的工作。

彭啟明表示，企業界認為如果實施總量管制會限制企業的發展，也有部分企業覺得暫時先不要實施總量管制，反而願意繳一筆碳費，但不管是排碳要繳錢或者是實施總量管制，思考怎麼讓溫室氣體排放量能夠降低才是真正目的。

彭啟明 環境部 碳費

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