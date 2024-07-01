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永恆動物王國！De Beers全新Forces of Nature高級珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Protection套組。圖／De Beers Jewellers提供
模特兒演繹De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Protection套組。圖／De Beers Jewellers提供

De Beers Jewellers於巴黎高訂周期間表全新Forces of Nature高級珠寶系列，以非洲南部原生動物的非凡生命力為靈感，8個套組共58件獨一無二的高級珠寶，是品牌有史以來所推出過規模最大的高級珠寶系列，串起品牌鑽石來源與該地豐沛的生命力。

事實上，De Beers Jewellers於今年一月間，就先曝光了本系列中共8款別具代表性的造型戒指，如今向量的全系列新品更深入探索8個主題的動物和珠寶之間的守護力量，每一主題以大膽創新的設計手法專注於一種動物的一個細節，並在中央主鑽的挑選上採用一款特定的鑽石切割來表現其特徵。系列中有多件作品都擁有隱藏的設計細節，並有近半數的作品採用可轉換式設計，提供了最大程度的搭配靈活度和造型多變性；系列中亦包括四顆來自De Beers Natural Works of Art系列中的優質鑽石。

水牛堅定沉穩的特質，在Stability套組中以半金字塔形的棕色鑽石、原石和飾有密釘鑲鑽的牛角來表現。Tenderness套組以心形、 梨形和橢圓形的鑽石、交織線條的象鼻和柔美的粉紅鑽刻畫大象的溫柔。Dignity套組以V形輪廓和大地色系的鑽石原石來詮釋長頸鹿，鏤空圖案彷彿長頸鹿身上的獨特紋理。Spirituality套組採用枕形切割灰鑽為主角，獨特的線條讓人想起充滿靈性的大彎角羚。

Magnetism套組的靈感來自豹，欖尖形鑽石象徵炯炯有神的豹目，橄欖綠色彩鑽更添神秘魅力。象徵守護的獅子是Protection套組的主角，極具份量感的的金珠裝飾象徵獅子濃密的鬃毛，環繞著中央三角形切割黃鑽。Fortitude套組透過造型稜角分明的鈦金屬體現犀牛的韌性，與盾形和梨形切割鑽石相呼應。而Individuality套組則以黑色漆藝與白鑽活靈活現地勾勒出斑馬的個性和自由。

De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Tenderness鑽石圈形耳環，白金與玫瑰金鑲嵌鑽石與粉紅鑽，約409萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Tenderness鑽石圈形耳環，白金與玫瑰金鑲嵌鑽石與粉紅鑽，約409萬元。圖／De Beers Jewellers提供
模特兒演繹De Beers Forces of Nature 高級珠寶系列Individuality套組。圖／De Beers Jewellers提供
模特兒演繹De Beers Forces of Nature 高級珠寶系列Individuality套組。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Fortitude鑽石領針，磨砂鈦金屬、白金鑲嵌鑽石，約65萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Fortitude鑽石領針，磨砂鈦金屬、白金鑲嵌鑽石，約65萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Spirituality鑽石皇冠式戒指，三枚白金戒指套組，主鑽為2.01克拉枕形鑽石，約409萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Spirituality鑽石皇冠式戒指，三枚白金戒指套組，主鑽為2.01克拉枕形鑽石，約409萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Stability鑽石袖扣，玫瑰金和白金鑲嵌鑽石、褐色鑽石，約98萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Stability鑽石袖扣，玫瑰金和白金鑲嵌鑽石、褐色鑽石，約98萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Individuality鑽石胸針，白金鑲嵌鑽石，主鑽為1.06克拉的上丁方形切割鑽石，有三種配戴方式，約311萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Individuality鑽石胸針，白金鑲嵌鑽石，主鑽為1.06克拉的上丁方形切割鑽石，有三種配戴方式，約311萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Magnetism鑽石雞尾酒戒指，白金鑲嵌鑽石，主鑽為1.52克拉欖尖形鑽石，約212萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Magnetism鑽石雞尾酒戒指，白金鑲嵌鑽石，主鑽為1.52克拉欖尖形鑽石，約212萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Dignity Masterpiece鑽石戒指，鑲嵌Natural Works of Art系列2.03 克拉枕形切割豔彩橘鑽，約3億8,685萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Dignity Masterpiece鑽石戒指，鑲嵌Natural Works of Art系列2.03 克拉枕形切割豔彩橘鑽，約3億8,685萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Tenderness鑽石垂墜式耳環，白金與玫瑰金鑲嵌鑽石、粉紅鑽，兩顆梨形主鑽分別重1.51和1.50克拉，約490萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Tenderness鑽石垂墜式耳環，白金與玫瑰金鑲嵌鑽石、粉紅鑽，兩顆梨形主鑽分別重1.51和1.50克拉，約490萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Fortitude鑽石鍊式領針，磨砂鈦金屬、白金鑲嵌鑽石，可變化多種配戴方式，約65萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Fortitude鑽石鍊式領針，磨砂鈦金屬、白金鑲嵌鑽石，可變化多種配戴方式，約65萬5,000元。圖／De Beers Jewellers提供
模特兒演繹De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Spirituality套組。圖／De Beers Jewellers提供
模特兒演繹De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Spirituality套組。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Protection鑽石胸針&髮飾，18K黃金鑲嵌鑽石，主鑽為1.66克拉三角雙晶薄片黃色鑽石原石，可當作頸鏈配戴，約490萬元。圖／De Beers Jewellers提供
De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Protection鑽石胸針&髮飾，18K黃金鑲嵌鑽石，主鑽為1.66克拉三角雙晶薄片黃色鑽石原石，可當作頸鏈配戴，約490萬元。圖／De Beers Jewellers提供
模特兒演繹De Beers Forces of Nature高級珠寶系列 Dignity套組。圖／De Beers Jewellers提供
模特兒演繹De Beers Forces of Nature高級珠寶系列 Dignity套組。圖／De Beers Jewellers提供

珠寶 鑽石

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