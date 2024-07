永恆動物王國！De Beers全新Forces of Nature高級珠寶

De Beers Jewellers於巴黎高訂周期間表全新Forces of Nature高級珠寶系列,以非洲南部原生動物的非凡生命力為靈感,8個套組共58件獨一無二的高級珠寶,是品牌有史以來所推出過規模最大的高級珠寶系列,串起品牌鑽石來源與該地豐沛的生命力。

事實上,De Beers Jewellers於今年一月間,就先曝光了本系列中共8款別具代表性的造型戒指,如今向量的全系列新品更深入探索8個主題的動物和珠寶之間的守護力量,每一主題以大膽創新的設計手法專注於一種動物的一個細節,並在中央主鑽的挑選上採用一款特定的鑽石切割來表現其特徵。系列中有多件作品都擁有隱藏的設計細節,並有近半數的作品採用可轉換式設計,提供了最大程度的搭配靈活度和造型多變性;系列中亦包括四顆來自De Beers Natural Works of Art系列中的優質鑽石。

水牛堅定沉穩的特質,在Stability套組中以半金字塔形的棕色鑽石、原石和飾有密釘鑲鑽的牛角來表現。Tenderness套組以心形、 梨形和橢圓形的鑽石、交織線條的象鼻和柔美的粉紅鑽刻畫大象的溫柔。Dignity套組以V形輪廓和大地色系的鑽石原石來詮釋長頸鹿,鏤空圖案彷彿長頸鹿身上的獨特紋理。Spirituality套組採用枕形切割灰鑽為主角,獨特的線條讓人想起充滿靈性的大彎角羚。