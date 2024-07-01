快訊

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

解放軍新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

黃柏翰魔術定目秀連演40場 締南村劇場紀錄

中央社／ 台北1日電

魔術師黃柏翰在PLAYground南村劇場傾力打造的魔術定目秀「命運之約II」上週完美落幕，兩個月內完成40場精彩演出，吸引逾千名觀眾欣賞，創下南村劇場最長魔術演出紀錄。

製作單位透過新聞稿分享，「命運之約II」節目裡，黃柏翰使用預言、讀心、猜牌、瞬間移動等多種魔術，讓觀眾們看得目不轉睛，每次表演都能讓現場歡呼不斷。

同時，節目更打破年齡與場地的限制，藉由南村劇場的獨特舞台結構，讓魔術師可以近距離與觀眾互動，每場演出都有許多爸媽帶小孩來看。當魔術師邀請觀眾上台互動時，小朋友們總是踴躍舉手，大喊「選我！選我！」甚至有沒被選到的孩子忍不住衝上台，想一探究竟。

其中，最受觀眾喜愛的魔術為「量子糾纏」，黃柏翰透過隨機邀請觀眾上台共演，彼此完全不認識且毫無接觸，魔術師在不碰觸另外一人情況下，能同步感知相同的訊息和做出一樣的動作，讓觀眾驚呼：「怎能可能！」

另一個魔術「卡片融合」則榮登最甜蜜魔術，邀情侶上台互動，各自在自己選的一張撲克牌上簽名並撕成兩半，黃柏翰透過神奇手法，將2張卡牌重新融合成2張新牌，象徵雙方就是命中註定的一對。

黃柏翰接下來將繼續魔術之旅，受邀至國際郵輪劇院定目演出，替來自世界各地賓客帶來精彩絕倫的魔術表演。他也會前往歐美及瑞士進修，和國際魔術大師瑪維（Peter Marvey）交流。

黃柏翰表示，這次的演出只是開始，未來將會帶來更多全新的節目，讓觀眾們感受到魔術的無限魅力。

劇場 觀眾 魔術師

延伸閱讀

NBA／快艇宣布喬治離隊！76人有望組三巨頭 2老將先「上車」

NBA／傳勇士可能追逐喬治 尼克、魔術、76人也有興趣

NBA／公鹿射手投身自由市場 傳勇士火箭魔術有意追逐

NBA／勇士、魔術傳皆提兩年報價合約 恐難滿足湯普森期望

相關新聞

看好商機華航打造西雅圖航線 機捷彩繪列車先上路

看好北美蓬勃的飛航交通市場，中華航空公司台北直飛西雅圖航線將在14日啟航，華航特別攜手桃捷公司，在今天推出專屬彩繪列車，...

上任後的燙手山芋 彭啟明點名碳費

環境部長彭啟明上任至今已逾滿月，今天於臉書指出，擔任環境部長後最棘手的問題就是「碳費」，針對各界對碳費的討論與意見，他強...

永恆動物王國！De Beers全新Forces of Nature高級珠寶

De Beers Jewellers於巴黎高訂周期間表全新Forces of Nature高級珠寶系列，以非洲南部原生動...

宋威龍巴黎賞MIKIMOTO珠寶 影后楊紫瓊驚喜現身

MIKIMOTO在巴黎高訂時裝週期間，在坐落於巴黎芳登廣場的Hôtel d'Évreux隆重發佈全新頂級珠寶系列《The...

綠茶控、芋頭控一次滿足！全家霜淇淋再攜手「再睡5分鐘」 限時5支188元

全家7月Fami!ce霜淇淋新口味正式公開！本月再攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將先前推出大受喜愛...

穿比基尼「吃王品1折」！和牛吃到飽160元、套餐省1474

繼去年推出「比基尼」活動之後，王品自即日起，針對旗下的青花驕、和牛涮等5個品牌，再度推出比基尼活動。凡同桌顧客街穿著比基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。