黃柏翰魔術定目秀連演40場 締南村劇場紀錄

魔術師黃柏翰在PLAYground南村劇場傾力打造的魔術定目秀「命運之約II」上週完美落幕，兩個月內完成40場精彩演出，吸引逾千名觀眾欣賞，創下南村劇場最長魔術演出紀錄。

製作單位透過新聞稿分享，「命運之約II」節目裡，黃柏翰使用預言、讀心、猜牌、瞬間移動等多種魔術，讓觀眾們看得目不轉睛，每次表演都能讓現場歡呼不斷。

同時，節目更打破年齡與場地的限制，藉由南村劇場的獨特舞台結構，讓魔術師可以近距離與觀眾互動，每場演出都有許多爸媽帶小孩來看。當魔術師邀請觀眾上台互動時，小朋友們總是踴躍舉手，大喊「選我！選我！」甚至有沒被選到的孩子忍不住衝上台，想一探究竟。

其中，最受觀眾喜愛的魔術為「量子糾纏」，黃柏翰透過隨機邀請觀眾上台共演，彼此完全不認識且毫無接觸，魔術師在不碰觸另外一人情況下，能同步感知相同的訊息和做出一樣的動作，讓觀眾驚呼：「怎能可能！」

另一個魔術「卡片融合」則榮登最甜蜜魔術，邀情侶上台互動，各自在自己選的一張撲克牌上簽名並撕成兩半，黃柏翰透過神奇手法，將2張卡牌重新融合成2張新牌，象徵雙方就是命中註定的一對。

黃柏翰接下來將繼續魔術之旅，受邀至國際郵輪劇院定目演出，替來自世界各地賓客帶來精彩絕倫的魔術表演。他也會前往歐美及瑞士進修，和國際魔術大師瑪維（Peter Marvey）交流。

黃柏翰表示，這次的演出只是開始，未來將會帶來更多全新的節目，讓觀眾們感受到魔術的無限魅力。