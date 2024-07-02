2024暑假最強 《咒術迴戰》快閃店最終場！高雄駁二領域展開 APUJAN聯名限量服飾驚喜登場

今年暑假，動漫迷們夢寐以求的最強盛事來了！《咒術迴戰》第二季快閃店最終場移師南台灣擴大舉辦，將於6月29日至9月1日在高雄駁二特區B6倉庫盛大展開，為全台咒術粉絲們帶來一場熱血沸騰的盛典。

本次活動堪稱咒術迴戰快閃店全台巡迴最大場，上百坪活動空間不僅全方位重現台北、台中四大經典拍攝場景，並首次公開超人氣角色五條悟和夏油傑的超可愛大型Q萌氣偶，最佳搭檔拍照打卡熱點就屬它了；此外，場內重新打造400公分高等比例「伏魔御廚子」場景，勢必再次為南部粉絲們帶來咒術領域震撼的視覺享受。

除了咒術迴戰第二季經典場景，更是打造巨型角色掛軸，喜歡的粉絲也可洽詢現場工作人員。 圖／有你共創提供

在這個上百坪的活動展區中，粉絲們除了可以沉浸在《咒術迴戰》的劇情精彩場景中外，同時還可購買到上百項的活動限定商品；此次南移特別企劃更推出了數十樣新品，包括伏黑慎爾的咒靈娃娃飲料提袋、獄門疆環保收納袋和獄門疆抱枕等等全球首發商品，這些品項無疑將成為粉絲們收藏的首選。

全新開發的商品，許多人氣角色也列在其中，滿足粉絲收藏慾望。 圖／有你共創提供

本次咒術迴戰快閃店最終場特別邀請到國際設計師品牌APUJAN的創意總監詹朴（Apu Jan）與團隊參與，APUJAN以獨特的設計風格將東方與西方元素巧妙融合，歷年作品在國際時尚界備受矚目。將與《咒術迴戰》聯名推出限量的膠囊服飾系列，將動畫元素融入現代時裝，為粉絲們帶來既具潮流感又充滿動漫風格的系列服裝。

與國際時尚接軌，APUJAN X 咒術迴戰 聯名服飾，讓動漫走在時尚尖端。 圖／有你共創提供

最後，為了感謝全台粉絲的一路熱情支持，最終場活動期間凡消費滿千元即贈全新角色透卡（共7款）一張，讓粉絲們有機會蒐集全新的全套角色卡片。此外，現場還設有獨家的咒力拉霸機，粉絲們務必親自測試看看自己的咒力指數。

上百坪的空間，讓粉絲們這個暑假全面咒力全開。 圖／有你共創提供

咒術迴戰快閃店最終場就在高雄駁二特區B6倉庫，咒粉們絕對不容錯過，趕快安排好你的行程，來趟最終場決戰之旅，體驗這場充滿驚喜的動漫盛宴吧！不僅能一睹《咒術迴戰》的奇幻世界，還能把最新的動畫時尚設計穿回家，這樣的機會千載難逢，千萬不要錯過！