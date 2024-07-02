快訊

金門爆「食物中毒」事件！24自由行旅客5人下吐下瀉就醫 衛生局採檢送驗

邪門歪道？他說吃滷肉飯「加爆胡椒粉才涮嘴」 網反駁加這個才是正解

豪雨成災鐵公路不通 花蓮秀林鄉和平村今「停班停課」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024暑假最強 《咒術迴戰》快閃店最終場！高雄駁二領域展開 APUJAN聯名限量服飾驚喜登場

聯合新聞網／ 有你共創
2024夏天動漫界最大盛典，就在高雄駁二特區咒術迴戰快閃店。 圖／有你共創提供
2024夏天動漫界最大盛典，就在高雄駁二特區咒術迴戰快閃店。 圖／有你共創提供

今年暑假，動漫迷們夢寐以求的最強盛事來了！《咒術迴戰》第二季快閃店最終場移師南台灣擴大舉辦，將於6月29日至9月1日在高雄駁二特區B6倉庫盛大展開，為全台咒術粉絲們帶來一場熱血沸騰的盛典。

本次活動堪稱咒術迴戰快閃店全台巡迴最大場，上百坪活動空間不僅全方位重現台北、台中四大經典拍攝場景，並首次公開超人氣角色五條悟和夏油傑的超可愛大型Q萌氣偶，最佳搭檔拍照打卡熱點就屬它了；此外，場內重新打造400公分高等比例「伏魔御廚子」場景，勢必再次為南部粉絲們帶來咒術領域震撼的視覺享受。

除了咒術迴戰第二季經典場景，更是打造巨型角色掛軸，喜歡的粉絲也可洽詢現場工作人員。 圖／有你共創提供
除了咒術迴戰第二季經典場景，更是打造巨型角色掛軸，喜歡的粉絲也可洽詢現場工作人員。 圖／有你共創提供

在這個上百坪的活動展區中，粉絲們除了可以沉浸在《咒術迴戰》的劇情精彩場景中外，同時還可購買到上百項的活動限定商品；此次南移特別企劃更推出了數十樣新品，包括伏黑慎爾的咒靈娃娃飲料提袋、獄門疆環保收納袋和獄門疆抱枕等等全球首發商品，這些品項無疑將成為粉絲們收藏的首選。

全新開發的商品，許多人氣角色也列在其中，滿足粉絲收藏慾望。 圖／有你共創提供
全新開發的商品，許多人氣角色也列在其中，滿足粉絲收藏慾望。 圖／有你共創提供

本次咒術迴戰快閃店最終場特別邀請到國際設計師品牌APUJAN的創意總監詹朴（Apu Jan）與團隊參與，APUJAN以獨特的設計風格將東方與西方元素巧妙融合，歷年作品在國際時尚界備受矚目。將與《咒術迴戰》聯名推出限量的膠囊服飾系列，將動畫元素融入現代時裝，為粉絲們帶來既具潮流感又充滿動漫風格的系列服裝。

與國際時尚接軌，APUJAN X 咒術迴戰 聯名服飾，讓動漫走在時尚尖端。 圖／有你共創提供
與國際時尚接軌，APUJAN X 咒術迴戰 聯名服飾，讓動漫走在時尚尖端。 圖／有你共創提供

最後，為了感謝全台粉絲的一路熱情支持，最終場活動期間凡消費滿千元即贈全新角色透卡（共7款）一張，讓粉絲們有機會蒐集全新的全套角色卡片。此外，現場還設有獨家的咒力拉霸機，粉絲們務必親自測試看看自己的咒力指數。

上百坪的空間，讓粉絲們這個暑假全面咒力全開。 圖／有你共創提供
上百坪的空間，讓粉絲們這個暑假全面咒力全開。 圖／有你共創提供

咒術迴戰快閃店最終場就在高雄駁二特區B6倉庫，咒粉們絕對不容錯過，趕快安排好你的行程，來趟最終場決戰之旅，體驗這場充滿驚喜的動漫盛宴吧！不僅能一睹《咒術迴戰》的奇幻世界，還能把最新的動畫時尚設計穿回家，這樣的機會千載難逢，千萬不要錯過！

咒術迴戰 快閃 粉絲

延伸閱讀

蘇花中仁隧道改善工程避暑假旺季 4日恢復通行

暑假旅遊商機飆升 momo富邦媒行李箱今年已狂銷16萬顆

青春專案開跑！桃警暑假首日臨檢 撞球場網咖逮5少年

動畫《無職轉生》第二季大場面「藍白合」吸1.5萬人同時觀看！第三季確定製作

相關新聞

看好中台灣旅遊潛力 台灣虎航連3天開航名古屋等3航線

看好中台灣的旅遊市場潛力，台灣虎航自今日起連續3天接力開航台中-名古屋、台中-東京成田、台中-釜山等3條航線，台中出發的...

2024暑假最強 《咒術迴戰》快閃店最終場！高雄駁二領域展開 APUJAN聯名限量服飾驚喜登場

今年暑假，動漫迷們夢寐以求的最強盛事來了！《咒術迴戰》第二季快閃店最終場移師南台灣擴大舉辦，將於6月29日至9月1日在高雄駁二特區B6倉庫盛大展開，為全台咒術粉絲們帶來一場熱血沸騰的盛典。

阿咯哈呣啦！搭捷運魔杖一卡通開閘門 麻瓜也能用魔法

「阿咯哈呣啦！」想像站在捷運閘門前，揮舞著魔杖唸著開鎖咒，閘門就開啟了，這讓哈利波特迷興奮的場景如今將成真，IPASS一...

型男主廚吳秉承爆吃海鮮高CP值攻略 每周至少報到一次

「真的高CP值，不拿不行。」有一身好廚藝的型男主廚吳秉承平常愛外食了解餐飲趨勢，特別愛吃迴轉壽司，竟然每周至少到爭鮮報到...

走跳世界／探索快樂國度 解鎖不丹幸福方程式

不丹是許多旅人心中必要一探的快樂國度，高山、原始河流和湖泊，以及數以百計的古蹟、寺廟與古堡，這裡也是「眾神居所的王國」。

美女與野獸、蔬食甜心酥！3間「特色中秋禮盒」新上市

中秋節的腳步越來越近，許多烘焙品牌已經陸續推出應景的中秋禮盒。日本餅乾「Aunt Stella（詩特莉）」今年以「美女與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。