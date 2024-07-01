快訊

吳秀梅卸任…莊聲宏接食藥署長半年後退休？ 邱泰源：一天當三天用

超思購蛋扯出「亮采」 背後是天后級藝人指定整形醫師

日本暑假入關至少排2小時 機場人滿為患旅客能做何準備

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠茶控、芋頭控一次滿足！全家霜淇淋再攜手「再睡5分鐘」 限時5支188元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家Fami!ce霜淇淋本月推出「哈尼午茉綠霜淇淋」、「香芋牛奶霜淇淋」雙重新口味。記者黃筱晴／攝影
全家Fami!ce霜淇淋本月推出「哈尼午茉綠霜淇淋」、「香芋牛奶霜淇淋」雙重新口味。記者黃筱晴／攝影

全家7月Fami!ce霜淇淋新口味正式公開！本月再攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將先前推出大受喜愛的午茉綠口味再升級回歸，推出「哈尼午茉綠霜淇淋」，以及使用台灣芋頭所製成的「香芋牛奶霜淇淋」，一次送上茶、芋頭兩種民眾最愛的口味，單吃、一起吃都令人回味無窮。

歡慶新品上市，7月5日至7月7日再推出會員APP隨買跨店取Fami!ce 5支188元優惠，同步推出集章趣或動，7月5日至9月30日會員於店舖購買或APP兌換任一口味Fami!ce霜淇淋即可獲得1章，集滿指定章數可兌換Fami!ce優惠券及限量周邊。

這次推出的Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」，使用台灣龍潭產綠茶粉及雲林蜂蜜所調製配方，濃郁綠茶風味搭配淡雅蜂蜜清香，就像在喝蜂蜜綠茶；Fami!ce「香芋牛奶霜淇淋」使用台灣芋頭入料，香甜芋頭搭配厚實乳感，口感與香氣都更濃郁，芋頭控絕對不能錯過。

除了夏天消暑必吃的霜淇淋，全家「芋頭季」同步推出一系列芋頭甜點與烘焙品，重磅推出minimore「芋泥奶皇大福」、「芋泥QQ三角蛋糕」、「芋泥肉鬆球」與「雙餡芋泥羅馬包」共4款甜點，嚴選台灣在地檳榔心芋頭，每款都餡料滿滿，視覺、味覺都超滿足。

烘焙麵包則有「芋見金沙肉鬆三明治」、「香草芋泥夾心土司」、「奶奶芋見泥鬆餅」及「香芋綿奶菠蘿」，烘焙品項更長期享有49、59元搭指定飲料餐促合購優惠，愛芋頭的民眾千萬別錯過這一波。

全家「芋頭季」推出一系列芋頭甜點與烘焙品。記者黃筱晴／攝影
全家「芋頭季」推出一系列芋頭甜點與烘焙品。記者黃筱晴／攝影
雙餡芋泥羅馬包，濃郁芋頭餡再填滿芋頭鮮奶油，雙重內餡滿足芋頭控味蕾。記者黃筱晴／攝影
雙餡芋泥羅馬包，濃郁芋頭餡再填滿芋頭鮮奶油，雙重內餡滿足芋頭控味蕾。記者黃筱晴／攝影
全家Fami!ce霜淇淋本月推出「哈尼午茉綠霜淇淋」、「香芋牛奶霜淇淋」雙重新口味。記者黃筱晴／攝影
全家Fami!ce霜淇淋本月推出「哈尼午茉綠霜淇淋」、「香芋牛奶霜淇淋」雙重新口味。記者黃筱晴／攝影
全家「芋頭季」推出一系列芋頭甜點與烘焙品。記者黃筱晴／攝影
全家「芋頭季」推出一系列芋頭甜點與烘焙品。記者黃筱晴／攝影
全家「芋頭季」推出一系列芋頭甜點與烘焙品。記者黃筱晴／攝影
全家「芋頭季」推出一系列芋頭甜點與烘焙品。記者黃筱晴／攝影
全家「芋頭季」推出一系列芋頭甜點與烘焙品。記者黃筱晴／攝影
全家「芋頭季」推出一系列芋頭甜點與烘焙品。記者黃筱晴／攝影
全家Fami!ce霜淇淋本月推出「哈尼午茉綠霜淇淋」、「香芋牛奶霜淇淋」雙重新口味。記者黃筱晴／攝影
全家Fami!ce霜淇淋本月推出「哈尼午茉綠霜淇淋」、「香芋牛奶霜淇淋」雙重新口味。記者黃筱晴／攝影

芋頭 蜂蜜 霜淇淋

延伸閱讀

榴槤控注意！IKEA榴槤旋風回歸～暑假限定開賣，加碼推出榴槤披薩、榴槤菠蘿包，讓你驚喜槤槤！

這次一定要吃到！7-11「統一布丁霜淇淋」重磅回歸 這四天「第2支半價」要把握

芋頭助控血壓血糖又解便！營養師認證養生4好處一次看

霜淇淋超人慘遭背刺！他擠超大支遭別家店抗議 無奈嘆：現在只能擠六圈了

相關新聞

身份證有「527」任2碼！ 和牛、烏魚子、帆立貝吃到飽

迎接7月到來，馬辣集團集結旗下多個品牌，推出證件對對碰活動，凡身份證、健保卡或護照號碼內含「5、2、7」任兩碼，即可升級...

穿比基尼「吃王品1折」！和牛吃到飽160元、套餐省1474

繼去年推出「比基尼」活動之後，王品自即日起，針對旗下的青花驕、和牛涮等5個品牌，再度推出比基尼活動。凡同桌顧客街穿著比基...

綠茶控、芋頭控一次滿足！全家霜淇淋再攜手「再睡5分鐘」 限時5支188元

全家7月Fami!ce霜淇淋新口味正式公開！本月再攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將先前推出大受喜愛...

高鐵飯店聯票限時優惠 訂房加購高鐵票最低享75折優惠

為迎接清涼的暑假，台灣高鐵「飯店聯票」即日起推出「飯店有禮 時時有驚喜」系列優惠專案，首波活動串聯全台13家優質飯店，即...

Taiwan PASS台鐵版今開賣 2人同行1人免費優惠價2800元

0403地震重創花蓮，為振興宜花東地區觀光復甦，交通部觀光署推出Taiwan PASS台鐵版（花蓮振興方案），內含台鐵周...

六福村暑假推部落狂歡慶典 桃竹苗鄉親水樂園享299元優惠

暑假開跑，新竹六福村主題樂園推出「部落狂歡－島嶼樂浪」夏日慶典，假日夜間還有限定「盛夏逐夢」煙火秀。六福水樂園也於7/1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。