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綠茶控、芋頭控一次滿足！全家霜淇淋再攜手「再睡5分鐘」 限時5支188元
全家7月Fami!ce霜淇淋新口味正式公開！本月再攜手知名YouTuber滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」，將先前推出大受喜愛的午茉綠口味再升級回歸，推出「哈尼午茉綠霜淇淋」，以及使用台灣芋頭所製成的「香芋牛奶霜淇淋」，一次送上茶、芋頭兩種民眾最愛的口味，單吃、一起吃都令人回味無窮。
歡慶新品上市，7月5日至7月7日再推出會員APP隨買跨店取Fami!ce 5支188元優惠，同步推出集章趣或動，7月5日至9月30日會員於店舖購買或APP兌換任一口味Fami!ce霜淇淋即可獲得1章，集滿指定章數可兌換Fami!ce優惠券及限量周邊。
這次推出的Fami!ce「哈尼午茉綠霜淇淋」，使用台灣龍潭產綠茶粉及雲林蜂蜜所調製配方，濃郁綠茶風味搭配淡雅蜂蜜清香，就像在喝蜂蜜綠茶；Fami!ce「香芋牛奶霜淇淋」使用台灣芋頭入料，香甜芋頭搭配厚實乳感，口感與香氣都更濃郁，芋頭控絕對不能錯過。
除了夏天消暑必吃的霜淇淋，全家「芋頭季」同步推出一系列芋頭甜點與烘焙品，重磅推出minimore「芋泥奶皇大福」、「芋泥QQ三角蛋糕」、「芋泥肉鬆球」與「雙餡芋泥羅馬包」共4款甜點，嚴選台灣在地檳榔心芋頭，每款都餡料滿滿，視覺、味覺都超滿足。
烘焙麵包則有「芋見金沙肉鬆三明治」、「香草芋泥夾心土司」、「奶奶芋見泥鬆餅」及「香芋綿奶菠蘿」，烘焙品項更長期享有49、59元搭指定飲料餐促合購優惠，愛芋頭的民眾千萬別錯過這一波。
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