穿比基尼「吃王品1折」！和牛吃到飽160元、套餐省1474

繼去年推出「比基尼」活動之後，王品自即日起，針對旗下的青花驕、和牛涮等5個品牌，再度推出比基尼活動。凡同桌顧客街穿著比基尼、海灘褲或泳褲用餐，即可享「指定餐點1折」優惠。若是穿戴墨鏡或草帽，也可享88折優惠，另有消費送888開鍋金等活動。

即日起至8月31日期間，民眾至「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「聚 日式鍋物」及「尬鍋」等5個品牌用餐，全桌身著比基尼、海灘褲或泳褲，即可享指定產品1折優惠。以青花驕的「雙人青花宴」為例，原價1,638元+10%，1折價328元，最高現省1,474元。另外包括和牛涮的「頂級和牛套餐」，嚮辣「冠軍和牛嚮套餐」等方案，同可享優惠，原價798元起，最低160元即可享和牛吃到飽。除此之外，包括「聚」的4款指定獨享海陸聚、「尬鍋」的8款剝皮辣椒炒雞系列，同樣享1折優惠，最低100元起。（服務費依原價計算）