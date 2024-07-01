六福村暑假推部落狂歡慶典 桃竹苗鄉親水樂園享299元優惠

暑假開跑，新竹六福村主題樂園推出「部落狂歡－島嶼樂浪」夏日慶典，假日夜間還有限定「盛夏逐夢」煙火秀。六福水樂園也於7/13、7/27、8/10、8/24邀請人魚公主及王子們，與遊客一起互動拍照。即日起至9/8，男性展現4至6塊腹肌，以及穿比基尼入園，即可享有水樂園399元優惠。桃竹苗鄉親更享水樂園299元優惠；穿著露肚臍裝，也可享六福水陸雙樂園899元優惠。

六福村指出，「部落狂歡－島嶼樂浪」必看慶典亮點包括最熱鬧的遊行「達努傳奇－海盜狂潮」，來看看島民要如何應對貪婪的海盜們；「音浪水花派對」一起用水槍擊退夏日熱浪；「鼓動島嶼風情」來看舞者隨著時重時緩的鼓聲，舞出最熱情的島嶼魅力。

傍晚還有「島嶼樂浪DJ派對」，由DJ主導音樂節奏，帶領遊客進入奇幻夏夜；還有以傳統舞蹈結合火舞特技的「達努火舞響宴」，以異域風情將夏夜點燃到最高潮，最後還有「盛夏逐夢」以浪漫煙火交織出一片璀璨光浪，歡慶六福村45歲。

六福村今年夏天還限定推出的「火山夏宴」，以浮誇造型的排骨，佐以清爽開胃的獨門醬汁，還有推薦必買「45th轉印紀念品」，超萌造型絕對是今夏最獨特的收藏。

為回饋鄉親，六福村表示，即日起至9/8推出桃竹苗鄉親優惠，活動期間凡設籍桃竹苗鄉親，或身分證 H、J、O、K者，於六福村現場購票時，成人示身分證，學、幼童出示健保卡與戶口名簿，即享水樂園299元優惠。

9/8前穿著比基尼（比基尼 T-shirt、連身不適用，三角泳褲、四角拉成三角不適用）於六福水樂園現場購票享優惠399元；男性展現4至6塊腹肌（假腹肌肉衣、肌肉圍裙、T-shirt、手繪、肌肉抱枕不適用），於六福村現場購票也可享水樂園399元優惠。