搶攻家庭、學生商機 Acer推環保投影機、11吋平板 買就送實用周邊

迎接暑假，宏碁宣布推出搭載Android TV系統、擁有5000 ANSI超高流明的環保投影機Acer Vero PL3510ATV，以及針對學生市場推出的11吋Android平板Iconia Tab P11，瞄準家庭娛樂以及學生學習需求，提供實惠的新選擇。

宏碁首創環保投影機Acer Vero PL3510ATV，擁有5000 ANSI超高流明，1080P Full HD高畫質，並支援HDR10真實呈現原色。搭載Android TV智慧系統，無須複雜設定及串接其他設備，即可直接觀看Netflix、YouTube、Disney+等串流娛樂服務，亦支援Miracast鏡像無線投影。

Acer Vero PL3510ATV採用雷射/LED混合雙光源，長達3萬小時使用壽命，比傳統燈泡高出48%效率。配備梯形校正和垂直鏡頭位移等功能，可輕鬆調整失真的畫面比例，提供最佳影像。另有邊框四角修正，快速設定畫面四個角的位置，且即開即關，無需等待；加上1.3倍變焦，有助於現有空間定位，適合各種場域需求。

貼心內建多種場景觀賞模式，其中全新增設的足球模式，優化綠色及膚色色調，足球場內的色彩更真實逼真，還有Acer LumiSense智慧感知功能，可根據觀看的內容調整影像的亮度和色彩飽和度；Acer ColorBoost 3D技術，能調整光譜和提升色輪的光學表現，減少亮度衰減和色移情形；Acer ColorSafe II色彩保真技術，能有效降低長時間使用後影像呈現的色偏差；還有Acer BlueLightShield濾藍光技術，減少藍光更護眼。

Acer Vero PL3510ATV上市含3年主機到府收送服務，並享受全台最多23個服務據點及原廠直營客服的專業諮詢服務，現在買就送週邊大禮包，包括Google原廠認證的Android TV Dongle、Google遙控器、Acer投影機專屬收納包及HDMI Cable線等。

另外，Acer推出11吋Android平板電腦Iconia Tab P11，擁有鋁合金輕薄機身，2K(2000x1200)解析度， 透過IPS 90Hz高刷新和先進QLED及量子點顯示技術，搭配NTSC100%廣色域，4揚聲器配置，輕鬆體驗最佳視聽效果，還有專為小朋友特別設計的Google Kids Space，安全又實用。