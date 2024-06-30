搶攻家庭、學生商機 Acer推環保投影機、11吋平板 買就送實用周邊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Acer Iconia Tab P11輕盈的550g、薄8.1mm設計，隨身攜帶無負擔。記者吳致碩／攝影
Acer Iconia Tab P11輕盈的550g、薄8.1mm設計，隨身攜帶無負擔。記者吳致碩／攝影

迎接暑假，宏碁宣布推出搭載Android TV系統、擁有5000 ANSI超高流明的環保投影機Acer Vero PL3510ATV，以及針對學生市場推出的11吋Android平板Iconia Tab P11，瞄準家庭娛樂以及學生學習需求，提供實惠的新選擇。

宏碁首創環保投影機Acer Vero PL3510ATV，擁有5000 ANSI超高流明，1080P Full HD高畫質，並支援HDR10真實呈現原色。搭載Android TV智慧系統，無須複雜設定及串接其他設備，即可直接觀看Netflix、YouTube、Disney+等串流娛樂服務，亦支援Miracast鏡像無線投影。

Acer Vero PL3510ATV採用雷射/LED混合雙光源，長達3萬小時使用壽命，比傳統燈泡高出48%效率。配備梯形校正和垂直鏡頭位移等功能，可輕鬆調整失真的畫面比例，提供最佳影像。另有邊框四角修正，快速設定畫面四個角的位置，且即開即關，無需等待；加上1.3倍變焦，有助於現有空間定位，適合各種場域需求。

貼心內建多種場景觀賞模式，其中全新增設的足球模式，優化綠色及膚色色調，足球場內的色彩更真實逼真，還有Acer LumiSense智慧感知功能，可根據觀看的內容調整影像的亮度和色彩飽和度；Acer ColorBoost 3D技術，能調整光譜和提升色輪的光學表現，減少亮度衰減和色移情形；Acer ColorSafe II色彩保真技術，能有效降低長時間使用後影像呈現的色偏差；還有Acer BlueLightShield濾藍光技術，減少藍光更護眼。

Acer Vero PL3510ATV上市含3年主機到府收送服務，並享受全台最多23個服務據點及原廠直營客服的專業諮詢服務，現在買就送週邊大禮包，包括Google原廠認證的Android TV Dongle、Google遙控器、Acer投影機專屬收納包及HDMI Cable線等。

另外，Acer推出11吋Android平板電腦Iconia Tab P11，擁有鋁合金輕薄機身，2K(2000x1200)解析度， 透過IPS 90Hz高刷新和先進QLED及量子點顯示技術，搭配NTSC100%廣色域，4揚聲器配置，輕鬆體驗最佳視聽效果，還有專為小朋友特別設計的Google Kids Space，安全又實用。

Acer Iconia Tab P11搭載聯發科8核心處理器及Android 14，擁有8G記憶體和最高256GB UFS儲存容量，並支援Micro SD擴充至512GB。上市期間買就送11.6吋抗菌質感保護包，上網登錄活動網站，還可享好禮2選1活動，Acer 65W GaN充電頭或Predator無線藍牙耳機帶回家。

Acer Vero PL3510ATV，建議售價34,900元。記者吳致碩／攝影
Acer Vero PL3510ATV，建議售價34,900元。記者吳致碩／攝影
Acer Iconia Tab P11，建議售價7,990元起，7月10日正式開賣。記者吳致碩／攝影
Acer Iconia Tab P11，建議售價7,990元起，7月10日正式開賣。記者吳致碩／攝影

大禮包 朋友 足球

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