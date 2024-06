MIKIMOTO為巴黎繫上蝴蝶結 The Bows頂級珠寶系列登場

巴黎芳登廣場因高級珠寶品牌進駐環立,向來被暱稱為「巴黎珠寶盒」。其中唯一以珍珠為珠寶盒增添光彩的MIKIMOTO,今年於巴黎高訂周期間發表全新《The Bows》頂級珠寶系列。絕美作品就像是為珠寶盒繫上浪漫迷人的蝴蝶結,不僅重現品牌經典,也呼應高級訂製服細節。此值巴黎奧運前夕,也像是一種致敬(bow亦有鞠躬之意),是送給巴黎的禮物。

走進MIKIMOTO精心布置的展場,彷彿踏入以珍珠緞帶打造的魔幻仙境。巨型珍珠串鍊裝置、處處可見的緞帶和蝴蝶結裝飾,伴隨著現場演奏的樂音,模特兒穿著同樣來自日本的設計師中里唯馬(Nakazato-Yuima)的高級訂製服,宛如從電影「魔戒」中走出的精靈,優雅展演珠寶,而專程出席活動的女星楊紫瓊,以白色珍珠蕾絲造型的緞帶項鍊搭配深色煙裝,正是豔壓全場的皇后。

「連結」自由、創意與高級訂製服的珍珠

「結」在日本文化中別具意義,象徵著人際連結、情感緣分乃至神聖性,其中蝴蝶結因為容易拆結,又隱含有「無論發生多少次都很開心」、「喜事接連」的幸福意涵。源自日本的MIKIMOTO,自然擁有許多以蝴蝶結為靈感的設計,早在20世紀初裝飾藝術時期,就推出許多相關作品。此次《The Bows》頂級珠寶系列中的丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊,便是以一件1933年創作的骨董胸針為靈感,大量的鏤空和玫瑰式切割鑽石,既保留原作鮮明的裝飾藝術風格,也營造出輕盈柔軟的美感。

模擬服飾緞帶的柔軟,卻要保有立體結構,還要服貼身體曲線,又軟又硬,正是這次MIKIMOTO全新頂級珠寶的工藝挑戰。影后楊紫瓊早先於坎城影展配戴的飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊,是此次製作最困難費時的代表之作。交錯編織的白K金緞帶打出造型各異的蝴蝶結,緞帶上鑲嵌不同車工鑽石,並裝飾白南洋珍珠、摩根石和碧璽等彩寶,色彩繽紛協調,而如真實摺疊翻轉的緞帶每一關節都可活動,能完美貼合頸部,配有成套耳環。

楊紫瓊現場配戴的緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊,則將Akoya珍珠織成蕾絲,打成精緻對稱的蝴蝶領結,中央裝飾薄荷綠碧璽,顯得清新高貴。這件作品也帶出《The Bows》頂級珠寶系列想要「連結」的不僅是高級訂製服的精緻細節,也包含穿戴自由與創意精神。透過形象照可看到同件作品各由男女模特兒以不同服裝穿搭方式演繹,傳遞跳脫制式穿搭、跨越性別印象的意涵。