快訊

對標SpaceX獵鷹9號！大陸下午試射「天龍三號」火箭爆炸

MIKIMOTO為巴黎繫上蝴蝶結 The Bows頂級珠寶系列登場

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
由男女模以不同方式演繹同一條The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊，展現跨越性別和自由配戴的精神。圖／MIKIMOTO提供
由男女模以不同方式演繹同一條The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊，展現跨越性別和自由配戴的精神。圖／MIKIMOTO提供

巴黎芳登廣場因高級珠寶品牌進駐環立，向來被暱稱為「巴黎珠寶盒」。其中唯一以珍珠為珠寶盒增添光彩的MIKIMOTO，今年於巴黎高訂周期間發表全新《The Bows》頂級珠寶系列。絕美作品就像是為珠寶盒繫上浪漫迷人的蝴蝶結，不僅重現品牌經典，也呼應高級訂製服細節。此值巴黎奧運前夕，也像是一種致敬（bow亦有鞠躬之意），是送給巴黎的禮物。

走進MIKIMOTO精心布置的展場，彷彿踏入以珍珠緞帶打造的魔幻仙境。巨型珍珠串鍊裝置、處處可見的緞帶和蝴蝶結裝飾，伴隨著現場演奏的樂音，模特兒穿著同樣來自日本的設計師中里唯馬（Nakazato-Yuima）的高級訂製服，宛如從電影「魔戒」中走出的精靈，優雅展演珠寶，而專程出席活動的女星楊紫瓊，以白色珍珠蕾絲造型的緞帶項鍊搭配深色煙裝，正是豔壓全場的皇后。

「連結」自由、創意與高級訂製服的珍珠

「結」在日本文化中別具意義，象徵著人際連結、情感緣分乃至神聖性，其中蝴蝶結因為容易拆結，又隱含有「無論發生多少次都很開心」、「喜事接連」的幸福意涵。源自日本的MIKIMOTO，自然擁有許多以蝴蝶結為靈感的設計，早在20世紀初裝飾藝術時期，就推出許多相關作品。此次《The Bows》頂級珠寶系列中的丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊，便是以一件1933年創作的骨董胸針為靈感，大量的鏤空和玫瑰式切割鑽石，既保留原作鮮明的裝飾藝術風格，也營造出輕盈柔軟的美感。

模擬服飾緞帶的柔軟，卻要保有立體結構，還要服貼身體曲線，又軟又硬，正是這次MIKIMOTO全新頂級珠寶的工藝挑戰。影后楊紫瓊早先於坎城影展配戴的飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊，是此次製作最困難費時的代表之作。交錯編織的白K金緞帶打出造型各異的蝴蝶結，緞帶上鑲嵌不同車工鑽石，並裝飾白南洋珍珠、摩根石和碧璽等彩寶，色彩繽紛協調，而如真實摺疊翻轉的緞帶每一關節都可活動，能完美貼合頸部，配有成套耳環。

楊紫瓊現場配戴的緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊，則將Akoya珍珠織成蕾絲，打成精緻對稱的蝴蝶領結，中央裝飾薄荷綠碧璽，顯得清新高貴。這件作品也帶出《The Bows》頂級珠寶系列想要「連結」的不僅是高級訂製服的精緻細節，也包含穿戴自由與創意精神。透過形象照可看到同件作品各由男女模特兒以不同服裝穿搭方式演繹，傳遞跳脫制式穿搭、跨越性別印象的意涵。

多件項鍊都採花邊領飾設計，不同編織排列的珍珠，結合鑽石或彩寶，其中一件以16世紀末至18世紀禮服為靈感的穿戴型珠寶（Body Jewelry）最令人驚豔，四股環繞頸部的珍珠串鍊兩側裝飾鑽石蝴蝶結，從肩部沿著手臂自然垂落，讓視覺延伸並隨配戴者行動柔和起伏，一如真正的高級訂製服。

The Bows飄逸緞帶洛可可風格彩寶耳環，18K白金鑲嵌白南洋珍珠、藍寶石和鑽石。圖／MIKIMOTO提供
The Bows飄逸緞帶洛可可風格彩寶耳環，18K白金鑲嵌白南洋珍珠、藍寶石和鑽石。圖／MIKIMOTO提供
The Bows丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊，靈感源自1933年的胸針，緞帶胸針可單獨配戴。圖／MIKIMOTO提供
The Bows丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊，靈感源自1933年的胸針，緞帶胸針可單獨配戴。圖／MIKIMOTO提供
The Bows丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊的緞帶胸針可拆下單獨配戴。圖／MIKIMOTO提供
The Bows丹泉石緞帶蝴蝶結珍珠項鍊的緞帶胸針可拆下單獨配戴。圖／MIKIMOTO提供
The Bows編織珍珠鑽石蕾絲耳環，Akoya珍珠融入鑽石花葉細節。圖／MIKIMOTO提供
The Bows編織珍珠鑽石蕾絲耳環，Akoya珍珠融入鑽石花葉細節。圖／MIKIMOTO提供
The Bows編織珍珠鑽石蕾絲項鍊，圓形編織的Akoya珍珠融入鑽石花葉細節。圖／MIKIMOTO提供
The Bows編織珍珠鑽石蕾絲項鍊，圓形編織的Akoya珍珠融入鑽石花葉細節。圖／MIKIMOTO提供
The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊，18K白金鑲嵌Akoya珍珠、薄荷綠碧璽及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊，18K白金鑲嵌Akoya珍珠、薄荷綠碧璽及鑽石。圖／MIKIMOTO提供
1933年骨董胸針，立體結構線條呈現裝飾藝術風格，更體現裝身具工坊的高超技法。圖／MIKIMOTO提供
1933年骨董胸針，立體結構線條呈現裝飾藝術風格，更體現裝身具工坊的高超技法。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶發表現場由男女模特穿高級訂製服演繹珠寶，彷彿高貴優雅的精靈。陳若齡／攝影
MIKIMOTO頂級珠寶發表現場由男女模特穿高級訂製服演繹珠寶，彷彿高貴優雅的精靈。陳若齡／攝影
The Bows飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊，靈活的關節設計能服貼身體曲線，是此次最挑戰工藝的作品。圖／MIKIMOTO提供
The Bows飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊，靈活的關節設計能服貼身體曲線，是此次最挑戰工藝的作品。圖／MIKIMOTO提供
The Bows編織珍珠鑽石蕾絲項鍊與耳環套組，圓形編織的Akoya珍珠融入鑽石花葉細節，扣環也綴有蝴蝶結。圖／MIKIMOTO提供
The Bows編織珍珠鑽石蕾絲項鍊與耳環套組，圓形編織的Akoya珍珠融入鑽石花葉細節，扣環也綴有蝴蝶結。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊出席MIKIMOTO頂級珠寶發表活動，配戴The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊搭配西裝。圖／MIKIMOTO提供
楊紫瓊出席MIKIMOTO頂級珠寶發表活動，配戴The Bows緞帶蝴蝶結造型碧璽珍珠項鍊搭配西裝。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO The Bows頂級珠寶系列於巴黎發表，攜手日本設計師中里唯(Nakazato·Yuima)的高級訂製服展演珠寶，現場演奏音樂，氣氛唯美浪漫。陳若齡／攝影
MIKIMOTO The Bows頂級珠寶系列於巴黎發表，攜手日本設計師中里唯(Nakazato·Yuima)的高級訂製服展演珠寶，現場演奏音樂，氣氛唯美浪漫。陳若齡／攝影
The Bows飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊，靈活的關節設計能服貼身體曲線，是此次最挑戰工藝的作品。圖／MIKIMOTO提供
The Bows飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊，靈活的關節設計能服貼身體曲線，是此次最挑戰工藝的作品。圖／MIKIMOTO提供
The Bows高級訂製服造型珍珠鑽石穿戴型珠寶，18K白金鑲嵌日本Akoya珍珠與鑽石。圖／MIKIMOTO提供
The Bows高級訂製服造型珍珠鑽石穿戴型珠寶，18K白金鑲嵌日本Akoya珍珠與鑽石。圖／MIKIMOTO提供

珍珠 珠寶 蝴蝶

延伸閱讀

2024巴黎高訂珠寶絕美瑰寶 述說歷史、刻畫自然

伯爵150周年 頂級珠寶暨腕表系列宣揚奢華優雅精神

珍珠、芋園、湯圓不是最肥 一圖看懂豆花配料及湯品怎麼選熱量才不高

AKACHEN鈦金藝術珠寶風靡歐美 受邀倫敦聖馬丁藝術設計學院辦「大師講座」

相關新聞

以為是珍珠…南港知名燒肉店飲料「咬到蟑螂」 北市衛生局將稽查

食安疑雲案子頻傳，北市南港區某知名燒肉店遭爆料，29日到店內消費1杯飲料，卻咬到1隻蟑螂，事後店家雖道歉，但處理方法是整...

身份證有「527」任2碼！ 和牛、烏魚子、帆立貝吃到飽

迎接7月到來，馬辣集團集結旗下多個品牌，推出證件對對碰活動，凡身份證、健保卡或護照號碼內含「5、2、7」任兩碼，即可升級...

MIKIMOTO為巴黎繫上蝴蝶結 The Bows頂級珠寶系列登場

巴黎芳登廣場因高級珠寶品牌進駐環立，向來被暱稱為「巴黎珠寶盒」。其中唯一以珍珠為珠寶盒增添光彩的MIKIMOTO，今年於...

2024巴黎高訂珠寶絕美瑰寶 述說歷史、刻畫自然

每年七月高訂周期間貴客雲集巴黎之際，也是許多珠寶品牌展出年度頂級珠寶新作的重要時刻。日本頂級珠寶品牌TASAKI除了發布...

圓滾滾金珠可愛又優雅 梵克雅寶Perlée不對稱新亮點

Perlée活潑又華麗的金質圓珠，是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）備受喜愛的作品，以完美幾何和點點美鑽...

中元節補財庫 家樂福推特製祈福禮盒 限量3,000份7月開賣

中元節除了要準備澎湃的供品祭拜好兄弟之外，其實也是拜財神、補財庫的好時機，習俗補財庫的意義是希望財富充盈的同時還可以守得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。