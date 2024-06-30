2024巴黎高訂珠寶絕美瑰寶 述說歷史、刻畫自然

每年七月高訂周期間貴客雲集巴黎之際，也是許多珠寶品牌展出年度頂級珠寶新作的重要時刻。日本頂級珠寶品牌TASAKI除了發布品牌TASAKI Atelier高級珠寶系列第七季珠寶作品之外，還有與巴黎麗池酒店（RITZ PARIS）自2016年展開合作以來推出的第四季高級珠寶系列「Nouvelle Ère」。今年歡慶百年里程碑的義大利戴美安妮（DAMIANI），延伸品牌經典Mimosa含羞草的設計，推出四款全新大份量之作，展現傳承百年的美學與珠寶技藝。

TASAKI 與巴黎麗池酒店合作的Nouvelle Ère系列共13件新作分為4個主題刻畫這個傳奇125年的歷史：Lumineux系列以酒店創辦人César Ritz舉辦過的華麗派對和舞會為設計靈感；Scintillement系列則採用酒店標誌性的旋轉樓梯為主要設計語言；Unisson系列和Harmonie系列的靈感來源均擷取自一個世紀前巴黎的創意精神、時尚態度以及當時的名人貴客。

日本珠寶品牌TASAKI與RITZ PARIS巴黎麗池酒店合作推出全新高級珠寶系列RITZ PARIS par TASAKI。圖／TASAKI提供

而TASAKI Atelier高級珠寶系列全新的三個主題「Serenity」、「Cove」和「Linkage」中，後兩者都是延續洗劑的設計概念，以珠寶描繪大海波浪與色彩的華麗設計。全新主題「Serenity」系列則透過坦桑石、藍寶石、和海水藍寶的豐富色調，捕捉熱帶海洋的豐沛生命力，為品牌最具代表性的創意系列撰寫新的篇章。