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2024巴黎高訂珠寶絕美瑰寶 述說歷史、刻畫自然

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴DAMIANI Mimosa含羞草18K白金高級珠寶全鑽手環。圖／戴美安妮提供
模特兒配戴DAMIANI Mimosa含羞草18K白金高級珠寶全鑽手環。圖／戴美安妮提供

每年七月高訂周期間貴客雲集巴黎之際，也是許多珠寶品牌展出年度頂級珠寶新作的重要時刻。日本頂級珠寶品牌TASAKI除了發布品牌TASAKI Atelier高級珠寶系列第七季珠寶作品之外，還有與巴黎麗池酒店（RITZ PARIS）自2016年展開合作以來推出的第四季高級珠寶系列「Nouvelle Ère」。今年歡慶百年里程碑的義大利戴美安妮（DAMIANI），延伸品牌經典Mimosa含羞草的設計，推出四款全新大份量之作，展現傳承百年的美學與珠寶技藝。

TASAKI 與巴黎麗池酒店合作的Nouvelle Ère系列共13件新作分為4個主題刻畫這個傳奇125年的歷史：Lumineux系列以酒店創辦人César Ritz舉辦過的華麗派對和舞會為設計靈感；Scintillement系列則採用酒店標誌性的旋轉樓梯為主要設計語言；Unisson系列和Harmonie系列的靈感來源均擷取自一個世紀前巴黎的創意精神、時尚態度以及當時的名人貴客。

日本珠寶品牌TASAKI與RITZ PARIS巴黎麗池酒店合作推出全新高級珠寶系列RITZ PARIS par TASAKI。圖／TASAKI提供
日本珠寶品牌TASAKI與RITZ PARIS巴黎麗池酒店合作推出全新高級珠寶系列RITZ PARIS par TASAKI。圖／TASAKI提供

而TASAKI Atelier高級珠寶系列全新的三個主題「Serenity」、「Cove」和「Linkage」中，後兩者都是延續洗劑的設計概念，以珠寶描繪大海波浪與色彩的華麗設計。全新主題「Serenity」系列則透過坦桑石、藍寶石、和海水藍寶的豐富色調，捕捉熱帶海洋的豐沛生命力，為品牌最具代表性的創意系列撰寫新的篇章。

DAMIANI Mimosa系列以義大利文化中象徵女人味與女性氣質的含羞草為主要設計靈感，將形狀和切工各異的寶石如採用馬賽克般鑲嵌在一起，展現出實虛之間、光影反射的巧妙交錯輝映。新作包括兩款全白鑽的項鍊與手環，以及一組以珊瑚為主角的項鍊和耳環套組。項鍊以鑽石、紅寶石、與粉紅剛玉襯托9枚總重75.65克拉水滴形切割珊瑚，造型典雅大器，如同含羞草花的寶石鑲嵌排列，營造華麗的立體層次，完美比例呈現義大利式的輕盈與優雅。

RITZ PARIS par TASAKI第四季高級珠寶系列Scintillement金絲雀碧璽戒指。圖／TASAKI提供
RITZ PARIS par TASAKI第四季高級珠寶系列Scintillement金絲雀碧璽戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier第七季高級珠寶系列Cove祖母綠戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier第七季高級珠寶系列Cove祖母綠戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier第七季高級珠寶系列Serenity項鍊。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier第七季高級珠寶系列Serenity項鍊。圖／TASAKI提供
DAMIANI Mimosa含羞草18K白金高級珠寶全鑽項鍊，價格店洽。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa含羞草18K白金高級珠寶全鑽項鍊，價格店洽。圖／戴美安妮提供
TASAKI Atelier第七季高級珠寶系列Linkage耳環。圖／TASAKI提供
TASAKI Atelier第七季高級珠寶系列Linkage耳環。圖／TASAKI提供
RITZ PARIS par TASAKI第四季高級珠寶系列Harmonie手鍊。圖／TASAKI提供
RITZ PARIS par TASAKI第四季高級珠寶系列Harmonie手鍊。圖／TASAKI提供
RITZ PARIS par TASAKI第四季高級珠寶系列Lumineux項鍊。圖／TASAKI提供
RITZ PARIS par TASAKI第四季高級珠寶系列Lumineux項鍊。圖／TASAKI提供
DAMIANI Mimosa含羞草18K玫瑰金高級珠寶珊瑚、鑽石、粉紅藍寶石與紅寶石項鍊，價格店洽。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa含羞草18K玫瑰金高級珠寶珊瑚、鑽石、粉紅藍寶石與紅寶石項鍊，價格店洽。圖／戴美安妮提供

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