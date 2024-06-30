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身份證有「527」任2碼！ 和牛、烏魚子、帆立貝吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
涮樂和牛針對符合條件者，可升級「炙燒焦糖鮭魚握吃到飽」。圖／馬辣提供
涮樂和牛針對符合條件者，可升級「炙燒焦糖鮭魚握吃到飽」。圖／馬辣提供

迎接7月到來，馬辣集團集結旗下多個品牌，推出證件對對碰活動，凡身份證、健保卡或護照號碼內含「5、2、7」任兩碼，即可升級北港烏魚子、北海道帆立貝、美國見島和牛等不同食材吃到飽。針對當月壽星，亦有多種升級方案，可享和牛吃到飽、海虎蝦吃到飽等優惠。

7月1日至7月31日期間，凡兩成人以上至指定品牌用餐，提前1日以上預定並主動參加活動者，任一人身份證、健保卡、護照號碼含「5、2、7」任2碼（可重複），即可依照各品牌享不同優惠。

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】

選擇「特上和牛放題」 或 「極上三和牛放題」指定方案，全桌即可XXL東石大蛤吃到飽。

【新馬辣經典麻辣鍋】

選擇指定方案「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】

選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」，全桌可享「北海道大帆立貝吃到飽」。

【涮樂和牛鍋物】

選擇指定方案「松阪豚和牛放題」全桌每一成人贈送「炙燒焦糖鮭魚握」一貫。選擇指定方案「極上雙和牛放題、世界三大和牛」可享「活動限定－炙燒焦糖鮭魚握」吃到飽。

【熊一燒肉

選擇指定方案「大關燒肉」或「橫綱燒肉」，全桌即可無限享用「美國見島和牛」。

【哞哞屋和牛燒肉】

選擇指定方案「世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

【夯下去和牛燒肉放題】

選擇指定方案選擇指定方案「黑毛和牛沙朗牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

除了證件對對碰活動，凡當月壽星，提前至少1日預約，並主動告知參與活動，可享不同的壽星優惠方案。

【馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋】

當月壽星同行，全桌同慶升級享用「九孔鮑魚吃到飽」或「帆立貝吃到飽」(依門店供應為準)。

【新馬辣經典麻辣鍋】

當月壽星同行，全桌同慶升級享用「美國神仙牛吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋Plus+】

當月壽星同行，全桌同慶升級享用「美國神仙牛吃到飽」。

【涮樂和牛鍋物放題】

當月壽星同行，點699以上套餐並公開打卡或分享，同桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

【問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋】

當月壽星3人以上同行，每人消費滿1000元，送「福如東海肉蛋糕」 1個，價值688元。

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】

當月壽星同行用餐並公開打卡及分享，即招待壽星本人享用「海虎蝦XL」一份。

【熊一燒肉】

凡生日當月壽星同行用餐並公開打卡及分享，並點購「大關燒肉」或「橫綱燒肉」，全桌即贈「美國見島和牛」無限享。

【哞哞屋和牛燒肉】

當月壽星同行用餐並公開打卡及分享，全桌同慶升級享用「海虎蝦吃到飽」。

【夯下去和牛燒肉放題】

當月壽星同行，點「翼板牛排放題」或「黑毛和牛沙朗牛排放題」並公開打卡及分享，全桌同慶升級享用「雲林北港烏魚子吃到飽」。

【燒肉ChaCha個人和牛燒肉】

當月壽星同行用餐並公開打卡及分享，即招待壽星本人享用「深海透抽」一份。

【狗一下】

當月壽星同行用餐並公開打卡及分享且每桌消費滿1000元以上(含)，送 鮭魚毛毛蟲一份。

符合條件者，至「夯下去」可升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，至「夯下去」可升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，至「新馬辣」可升級九孔鮑魚吃到飽。圖／馬辣提供
符合條件者，至「新馬辣」可升級九孔鮑魚吃到飽。圖／馬辣提供

吃到飽 燒肉

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