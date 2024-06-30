圓滾滾金珠可愛又優雅 梵克雅寶Perlée不對稱新亮點

Perlée活潑又華麗的金質圓珠，是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）備受喜愛的作品，以完美幾何和點點美鑽，巧玩迷人光影。如今迎來全新戒指、耳環、手鐲新作，黃K金、玫瑰金或白金以錯落線條交織璀璨光暈成排，組成和諧的構圖，為日常穿搭增添歡愉動人的華麗氣息。

●全新設計脫胎自經經典

為珠寶圓環潤飾加工。圖／梵克雅寶提供

金質圓珠是梵克雅寶的經典圖騰，自1920年代起就出現在梵克雅寶的珠寶作品中，並在1948年Couscous及Bagatelle系列中躍然成為要角。金珠後來也點綴了1960年代至今持續席捲全球的動物胸針la boutique系列，並於1968年加入Alhambra系列，以柔和的金輝擁抱幸運四葉圖騰，成為梵克雅寶的永恆經典之作。

模特兒配戴Perlée pearls of gold系列黃金手鐲與戒指、Perlée鑽石黃金戒指，5排鑲鑽設計、Perlée couleurs5排圓珠黃金戒指。圖／梵克雅寶提供

2024年的Perlée系列新作向品牌歷代經典取材，包括以橢圓坑紋底座圍繞弧面密嵌鑽石、營造圓珠飾邊效果的Tartelette系列，反映世家傳統與創意兼善的風格。全新的手鐲和戒指，更讓人想起1980年代Caroline戒指的不對稱設計，密嵌鑽石在珠地表面的戒指上組成斜向的帶狀構圖，反應幾何和抽象造型的崛起。

模特兒配戴Perlée diamonds duo黃金戒指、Perlée pearls of gold黃金戒指中型款與小型款、Perlée clovers黃金手鐲中型款。圖／梵克雅寶提供

●不對稱美學啟發新作

Perlée 5排鑲鑽手鐲和全新的Perlée戒指傳承經典的不對稱設計美學。以黃K金、玫瑰金或白金鑄造的手鐲環上，由五排金珠及鑽石相間組成和諧的構圖，猶如斜向的彩帶。手鐲的鏤空金質底座呈蜂巢狀，讓光線能最大量地自由流動穿透，光與影的互動格外閃耀。

模特兒配戴Perlée diamonds 5排玫瑰金手鐲、Perlée couleurs5排圓珠玫瑰金戒指、Perlée 5排鑲鑽戒指。圖／梵克雅寶提供

Perlée diamonds duo戒指兩圈的設計，以黃K金、玫瑰金或白金鑄造的戒指，分別以鏡面拋光技術和圓鑽潤飾，鏤空底座釋放鑽石最大的光芒，以細緻的粒鑲工藝固定，鑲爪圓渾呼應圓的弧線，整體構圖典雅迷人，不論單獨配戴或混搭都別具個性魅力。

模特兒配戴Perlée clovers黃金戒指小型款、Perlée clovers黃金手鐲中型款、Perlée signature黃金手鐲中型款。圖／梵克雅寶提供