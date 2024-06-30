圓滾滾金珠可愛又優雅 梵克雅寶Perlée不對稱新亮點
Perlée活潑又華麗的金質圓珠，是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）備受喜愛的作品，以完美幾何和點點美鑽，巧玩迷人光影。如今迎來全新戒指、耳環、手鐲新作，黃K金、玫瑰金或白金以錯落線條交織璀璨光暈成排，組成和諧的構圖，為日常穿搭增添歡愉動人的華麗氣息。
●全新設計脫胎自經經典
金質圓珠是梵克雅寶的經典圖騰，自1920年代起就出現在梵克雅寶的珠寶作品中，並在1948年Couscous及Bagatelle系列中躍然成為要角。金珠後來也點綴了1960年代至今持續席捲全球的動物胸針la boutique系列，並於1968年加入Alhambra系列，以柔和的金輝擁抱幸運四葉圖騰，成為梵克雅寶的永恆經典之作。
2024年的Perlée系列新作向品牌歷代經典取材，包括以橢圓坑紋底座圍繞弧面密嵌鑽石、營造圓珠飾邊效果的Tartelette系列，反映世家傳統與創意兼善的風格。全新的手鐲和戒指，更讓人想起1980年代Caroline戒指的不對稱設計，密嵌鑽石在珠地表面的戒指上組成斜向的帶狀構圖，反應幾何和抽象造型的崛起。
●不對稱美學啟發新作
Perlée 5排鑲鑽手鐲和全新的Perlée戒指傳承經典的不對稱設計美學。以黃K金、玫瑰金或白金鑄造的手鐲環上，由五排金珠及鑽石相間組成和諧的構圖，猶如斜向的彩帶。手鐲的鏤空金質底座呈蜂巢狀，讓光線能最大量地自由流動穿透，光與影的互動格外閃耀。
Perlée diamonds duo戒指兩圈的設計，以黃K金、玫瑰金或白金鑄造的戒指，分別以鏡面拋光技術和圓鑽潤飾，鏤空底座釋放鑽石最大的光芒，以細緻的粒鑲工藝固定，鑲爪圓渾呼應圓的弧線，整體構圖典雅迷人，不論單獨配戴或混搭都別具個性魅力。
全新的Perlée鑲鑽耳環巧妙平衡鑽石的璀璨、金珠的靈動與整體視覺的輕盈效果，提供黃K金、玫瑰金或白金打造的款式，饒富立體層次的弧面裝飾元素，表面密嵌美鑽，還有同款鑲鑽戒指可搭配。
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