快訊

影／里長遊大陸被判刑 南投縣長許淑華喊修「反滲透法」：當年民進黨強行通過

新竹沿海風陣風達10級！樹林狂搖掃到電線 4千戶一度停電

圓滾滾金珠可愛又優雅 梵克雅寶Perlée不對稱新亮點

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Perlée diamonds duo白金戒指、Perlée diamonds白金耳環、Perlée單排白金鑽石戒指、23毫米Perlée腕表。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée diamonds duo白金戒指、Perlée diamonds白金耳環、Perlée單排白金鑽石戒指、23毫米Perlée腕表。圖／梵克雅寶提供

Perlée活潑又華麗的金質圓珠，是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）備受喜愛的作品，以完美幾何和點點美鑽，巧玩迷人光影。如今迎來全新戒指、耳環、手鐲新作，黃K金、玫瑰金或白金以錯落線條交織璀璨光暈成排，組成和諧的構圖，為日常穿搭增添歡愉動人的華麗氣息。

●全新設計脫胎自經經典

為珠寶圓環潤飾加工。圖／梵克雅寶提供
為珠寶圓環潤飾加工。圖／梵克雅寶提供

金質圓珠是梵克雅寶的經典圖騰，自1920年代起就出現在梵克雅寶的珠寶作品中，並在1948年Couscous及Bagatelle系列中躍然成為要角。金珠後來也點綴了1960年代至今持續席捲全球的動物胸針la boutique系列，並於1968年加入Alhambra系列，以柔和的金輝擁抱幸運四葉圖騰，成為梵克雅寶的永恆經典之作。

模特兒配戴Perlée pearls of gold系列黃金手鐲與戒指、Perlée鑽石黃金戒指，5排鑲鑽設計、Perlée couleurs5排圓珠黃金戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée pearls of gold系列黃金手鐲與戒指、Perlée鑽石黃金戒指，5排鑲鑽設計、Perlée couleurs5排圓珠黃金戒指。圖／梵克雅寶提供

2024年的Perlée系列新作向品牌歷代經典取材，包括以橢圓坑紋底座圍繞弧面密嵌鑽石、營造圓珠飾邊效果的Tartelette系列，反映世家傳統與創意兼善的風格。全新的手鐲和戒指，更讓人想起1980年代Caroline戒指的不對稱設計，密嵌鑽石在珠地表面的戒指上組成斜向的帶狀構圖，反應幾何和抽象造型的崛起。

模特兒配戴Perlée diamonds duo黃金戒指、Perlée pearls of gold黃金戒指中型款與小型款、Perlée clovers黃金手鐲中型款。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée diamonds duo黃金戒指、Perlée pearls of gold黃金戒指中型款與小型款、Perlée clovers黃金手鐲中型款。圖／梵克雅寶提供

●不對稱美學啟發新作

Perlée 5排鑲鑽手鐲和全新的Perlée戒指傳承經典的不對稱設計美學。以黃K金、玫瑰金或白金鑄造的手鐲環上，由五排金珠及鑽石相間組成和諧的構圖，猶如斜向的彩帶。手鐲的鏤空金質底座呈蜂巢狀，讓光線能最大量地自由流動穿透，光與影的互動格外閃耀。

模特兒配戴Perlée diamonds 5排玫瑰金手鐲、Perlée couleurs5排圓珠玫瑰金戒指、Perlée 5排鑲鑽戒指。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée diamonds 5排玫瑰金手鐲、Perlée couleurs5排圓珠玫瑰金戒指、Perlée 5排鑲鑽戒指。圖／梵克雅寶提供

Perlée diamonds duo戒指兩圈的設計，以黃K金、玫瑰金或白金鑄造的戒指，分別以鏡面拋光技術和圓鑽潤飾，鏤空底座釋放鑽石最大的光芒，以細緻的粒鑲工藝固定，鑲爪圓渾呼應圓的弧線，整體構圖典雅迷人，不論單獨配戴或混搭都別具個性魅力。

模特兒配戴Perlée clovers黃金戒指小型款、Perlée clovers黃金手鐲中型款、Perlée signature黃金手鐲中型款。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée clovers黃金戒指小型款、Perlée clovers黃金手鐲中型款、Perlée signature黃金手鐲中型款。圖／梵克雅寶提供

全新的Perlée鑲鑽耳環巧妙平衡鑽石的璀璨、金珠的靈動與整體視覺的輕盈效果，提供黃K金、玫瑰金或白金打造的款式，饒富立體層次的弧面裝飾元素，表面密嵌美鑽，還有同款鑲鑽戒指可搭配。

Perlée diamonds白金鑲鑽。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds白金鑲鑽。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds 5排玫瑰金鑲鑽手鐲。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds 5排玫瑰金鑲鑽手鐲。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds玫瑰金鑲鑽耳環。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds玫瑰金鑲鑽耳環。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds黃K金鑲鑽耳環。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds黃K金鑲鑽耳環。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds黃K金鑲鑽5排手鐲。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds黃K金鑲鑽5排手鐲。圖／梵克雅寶提供
Caroline黃K金鑲鑽戒指，1982年。圖／梵克雅寶提供
Caroline黃K金鑲鑽戒指，1982年。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo黃K金鑲鑽戒指。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo黃K金鑲鑽戒指。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds白金鑲鑽耳環。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds白金鑲鑽耳環。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds白金鑲鑽5排手鐲。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds白金鑲鑽5排手鐲。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo玫瑰金鑲鑽戒指。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo玫瑰金鑲鑽戒指。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo白金鑲鑽戒指。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds duo白金鑲鑽戒指。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds玫瑰金鑲鑽5排手鐲。圖／梵克雅寶提供
Perlée diamonds玫瑰金鑲鑽5排手鐲。圖／梵克雅寶提供

戒指 鑽石

延伸閱讀

紅檜、黃檜木雕價格等級落差大 賣方挨告後「真相大白」判無罪

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire新貌重新

李棟旭短髮造型演繹帥氣旅人 Samsonite新頂級行李箱成焦點！

李英愛現身南法亮相珠寶活動 大長今氣質美貌碾壓全場

相關新聞

圓滾滾金珠可愛又優雅 梵克雅寶Perlée不對稱新亮點

Perlée活潑又華麗的金質圓珠，是梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）備受喜愛的作品，以完美幾何和點點美鑽...

以為是珍珠…南港知名燒肉店飲料「咬到蟑螂」 北市衛生局將稽查

食安疑雲案子頻傳，北市南港區某知名燒肉店遭爆料，29日到店內消費1杯飲料，卻咬到1隻蟑螂，事後店家雖道歉，但處理方法是整...

中元節補財庫 家樂福推特製祈福禮盒 限量3,000份7月開賣

中元節除了要準備澎湃的供品祭拜好兄弟之外，其實也是拜財神、補財庫的好時機，習俗補財庫的意義是希望財富充盈的同時還可以守得...

男士打理儀容必備！手動、電動刮鬍刀全面比較 你是哪一派？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「手動刮鬍刀vs電動刮鬍刀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於兩種刮鬍刀的看法與熱議焦點。

林柏宏、徐碩廷帥氣現身Samsonite無畏前行主題公園 大方分享旅行的意義！

夏日天氣炎熱卻是最佳出行的季節，無論是到海濱度假、城市探索、美食尋覓都非常迷人，因此也是旅遊旺季。全球行李裝備龍頭的Samsonite便順應市場氛圍，在日前選在信義區打造「無畏前行主題公園」，推出可供拍照留念的互動裝置，並找來男星林柏宏、徐碩廷來站台開幕活動，並分享了自己旅行經驗。

「永續好日子 X 逆轉園遊會」開幕人潮破萬 周日持續舉辦

由聯合線上主辦的「永續好日子 X 逆轉園遊會」活動，今日（6月29日）首度公開，並於松山文創園區現場帶來市集出攤、手作體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。