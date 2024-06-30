以為是珍珠…南港知名燒肉店飲料「咬到蟑螂」 北市衛生局將稽查

食安疑雲案子頻傳，北市南港區某知名燒肉店遭爆料，29日到店內消費1杯飲料，卻咬到1隻蟑螂，事後店家雖道歉，但處理方法是整桌打8折，讓民眾完全不能接受，痛批店家危機處理不佳。衛生局表示，將派員前往稽查，若發現缺失且限期未改善，最高可罰2億元。

有民眾在PTT爆料29日在南港某知名燒肉店用餐時，點了一杯冰淇淋紅茶，喝了兩口發現咬到異物，原本以為是珍珠，沒想到吐出來一看竟是一整隻蟑螂，「還被我咬爛了整個反胃」，事後店家解釋，因噴灑新的除蟑螂藥物，導致蟑螂跑出來，才會發生這種事，並給8折優惠。

民眾抱怨，店家處理態度讓人完全無法接受，其實蟑螂 早在他口中了…，痛批店家危機處理不佳，當下因完全沒胃口，只能快速結帳閃人，事發迄今他都在震驚與傻眼中，並指店家環境衛生統統不及格。

不少網友看到後紛紛表示，「應該跟你下跪道歉對吧」、「八折怎麼不把蟑螂塞他嘴裡」、「Google評論一堆說有蟑螂的」、「店家請的店長根本天才變公關危機了」、「等鬧大再處理自然不用留資料」。

北市衛生局表示，會派員前往稽查，並針對人員及作業場所衛生、食材來源、病媒防治加強查核，及產品責任險是否符合規定，如不符合規定，將要求限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反「安全衛生管理法」第8條第1項及同法第44條，處6萬元以上2億元以下罰鍰，另產品責任險如不符規定，將依同法第13條及第47條處3萬元以上300萬元以下罰鍰。