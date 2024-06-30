中元節補財庫 家樂福推特製祈福禮盒 限量3,000份7月開賣

中元節除了要準備澎湃的供品祭拜好兄弟之外，其實也是拜財神、補財庫的好時機，習俗補財庫的意義是希望財富充盈的同時還可以守得住財富，另外也有增加自身的自信、生活與衝刺事業的時運，並幫助安定心靈的作用。

今年家樂福不僅推出眾多普渡套餐箱組，還要幫顧客「防漏財」「補財庫」，特別與金山財神廟公益聯名合作推出「甲辰年普渡祈福禮盒」，每組售價1,199元，全台限量3,000組，體貼忙碌上班族的需求，已經幫大家選在吉時由財神加持祈福。禮盒組將於以下3個時段、通路開賣，家樂福線上購物7月1日至8月18日販售、團吧（家樂福APP與LINE會員）7月1日至7月14日販售、家樂福全台量販門市7月15日至8月18日販售。

精緻又實用的禮盒內含Ｑ版武財神公仔⽴體造型USB、廣富財氣零錢包、迷你行動電源、內附升官發財與平安招財符的「⾦山財寶袋（結緣品）」，還有限量專屬客製的家樂福「Ｑ版金山文、武財神」儲值卡，內已儲值100元，可至全台家樂福實體門市折抵消費，亦可重複儲值使用。另外，家樂福再加碼，每組禮盒額外再代供贊普⾦100元。