林柏宏、徐碩廷帥氣現身Samsonite無畏前行主題公園 大方分享旅行的意義！

夏日天氣炎熱卻是最佳出行的季節，無論是到海濱度假、城市探索、美食尋覓都非常迷人，因此也是旅遊旺季。全球行李裝備龍頭的Samsonite便順應市場氛圍，在日前選在信義區打造「無畏前行主題公園」，推出可供拍照留念的互動裝置，並找來男星林柏宏、徐碩廷來站台開幕活動，並分享了自己旅行經驗。

出席活動的林柏宏表示對活動主題「無畏前行」很有感，因為即使有多年的戲劇經驗，但每每接到新角色仍會緊張，得戰戰兢兢準備。有時下戲之後，還會難以從角色抽離，因此林柏宏透露自己只要非工作期間，都會安排一次長時間的出遊，希望能夠體驗不同文化，同時讓自己跟原本的角色人生告別，還說「旅行最好狀態就是在當地生活」。如果是長時間的旅行，勢必就需要有完整的行李裝備，加上要搭乘大眾交通工具，因此林柏宏在挑選行李箱時，很在意是否輕盈、好推拉。像是在活動時上手的Major-Lite 28吋行李箱就深得林柏宏的心，有著時髦外觀加上超輕材質製成，得以面對任何旅遊時的情境。

林柏宏在挑選行李箱時，很在意是否輕盈、好推拉。圖／Samsontite提供

而入選今年台北電影節「非常新人」的徐碩廷從小看著爸爸帶著Samsonite行李箱出差，因此對品牌留下印象。而對於行李裝備的要求，徐碩廷則認為「容量要夠大、造型要好看」，還有推拉順暢度也很重要，如同搭載Aero-Trac™ Whirl減震懸架系統的EVOA-Z系列箱款，就符合他的出行需求。

對於行李裝備的要求，徐碩廷則認為「容量要夠大、造型要好看」，還有推拉順暢度也很重要。圖／Samsontite提供

Samsonite無畏前行主題公園，以活潑清新夏日氛圍出發，並設置「冒險熱氣球」、「機場伸展台」及「雲朵之門」裝置，邀請所有民眾前來體驗。高達5公尺的冒險熱氣球裝置，象徵著旅人夢想升空；機場伸展台裝置採用石板路面軌道，讓人體驗無論在一般路面或是特殊材質路面上，皆能享受滑順推拉Samsonite行李箱的感受。而雲朵之門裝置靈感源自超現實藝術家René Magritte畫作，穿越之後即可見Samsonite行李箱輕盈飄浮在空中，帶來超現實視覺效果。

Samsonite無畏前行主題公園，以活潑清新夏日氛圍出發，並設置「冒險熱氣球」、「機場伸展台」及「雲朵之門」裝置。圖／Samsontite提供

Samsonite無畏前行主題公園的雲朵之門裝置靈感源自超現實藝術家René Magritte畫作，穿越之後即可見行李箱輕盈飄浮在空中。圖／Samsontite提供

Samsonite C-LITE系列25吋行李箱，24,800元。圖／Samsontite提供

Samsonite EVOA-Z系列25吋行李箱，15,800元。圖／Samsontite提供