聽新聞
test
0:00 / 0:00
「永續好日子 X 逆轉園遊會」開幕人潮破萬 周日持續舉辦
由聯合線上主辦的「永續好日子 X 逆轉園遊會」活動，今日（6月29日）首度公開，並於松山文創園區現場帶來市集出攤、手作體驗、劇場表演、藝人獻唱、靜態展覽的多元型態。活動首日人潮踴躍，其中高比例為親子族群與年輕世代，官方估計參加人流破萬，成功掀起一波「永續」熱潮。
現場涵蓋六大主題策展、永續生態聚落、音樂演唱會等亮點，合計出攤數達45、豐富多元；其中企業出攤亮點首推長期倡議非籠飼雞蛋的家樂福並與兒童劇團合作，二天共六場次名名額釋出後、快速預約額滿，唯現場仍可欣賞表演、親子同樂。
聯合線上公司總經理官振萱並表示，本次首屆的「永續好日子 X 逆轉園遊會」，盡可能以豐富互動方式包含遊戲、手作，正是希望透過市集方式進行社會教育，讓參與民眾不僅獲得體驗，進而「帶走」知識，落實在日常生活。
首日活動結束後，「永續好日子 X 逆轉園遊會」還將在6月30日（日）持續進行，其中樂團表演將有The Tic Tac、五五分、四分衛、大改樂團登台、並由芒果醬壓軸演出。活動為免費入場，位於台北松山文創園區2、3、4號倉庫。預知更多細節、表演唱次與活動資訊，則可參考官方網址：https://bit.ly/3xc6425。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言