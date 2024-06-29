「永續好日子 X 逆轉園遊會」開幕人潮破萬 周日持續舉辦

由聯合線上主辦的「永續好日子 X 逆轉園遊會」活動，今日（6月29日）首度公開，並於松山文創園區現場帶來市集出攤、手作體驗、劇場表演、藝人獻唱、靜態展覽的多元型態。活動首日人潮踴躍，其中高比例為親子族群與年輕世代，官方估計參加人流破萬，成功掀起一波「永續」熱潮。

現場涵蓋六大主題策展、永續生態聚落、音樂演唱會等亮點，合計出攤數達45、豐富多元；其中企業出攤亮點首推長期倡議非籠飼雞蛋的家樂福並與兒童劇團合作，二天共六場次名名額釋出後、快速預約額滿，唯現場仍可欣賞表演、親子同樂。

聯合線上公司總經理官振萱並表示，本次首屆的「永續好日子 X 逆轉園遊會」，盡可能以豐富互動方式包含遊戲、手作，正是希望透過市集方式進行社會教育，讓參與民眾不僅獲得體驗，進而「帶走」知識，落實在日常生活。