夏日造型對策Bally、Club Monaco輕商務、度假一次滿足
再過不久就要步入盛夏，也是一年之中最為高溫潮濕的季節。包含Bally、Club Monaco與Tory Burch近日都推出合適夏日穿搭的季節新品，無論是幾何造型包款、舒適的亞麻面料或印花與點點短裙，在得體、優雅、輕快與悠閒間，找到品味的甜蜜平衡點。
Club Monaco的夏日系列部分將滿足輕商務的造型需求，合身剪裁的西裝外套與背心皆以亞麻為材料，透氣舒適，可搭配百慕達短褲或長褲，在商務、度假風格中切換；大量採用的冰水藍色系，加上絲麻混紡面料、鉤織和網眼蕾絲也是Club Monaco夏日系列的特色，帶有歐式南義的寫意自由。
Tory Burch則推出新款McGraw變形水桶包與瑪麗珍拼色芭蕾高跟鞋，其中新款瑪麗珍拼色芭蕾高跟鞋則在鞋楦採包頭設計，並有全黑、黑白、粉紅與黑多種配色，青春甜美；McGraw變形水桶包的設計靈感源自摺紙的壓痕，帶出鮮明的幾何感，新品選用多種配色的荔枝紋皮革、亦有大小不同尺寸，近日並為包含林映唯、KOL Kiwi、許路兒、Model吳宜樺等多位名人穿戴造型、風格百搭。
來自瑞士的精品品牌Bally則提出上下兩件單品的簡約穿搭提案，像是上身以印花短T恤搭配點點花苞短裙，又或是短版針織上衣搭配格紋花苞短裙，關鍵除了有色系的共鳴，又或是透過格紋或點點創造個性感，此外再推薦輕巧單品如Belle項鍊、草莓印花雪莉方巾，讓造型簡約但不單調；其中草莓印花雪莉方巾是新任創意總監以水果為靈感的全新設計，除繫於脖子、腰間，也可造型於像是Code小型水桶包的提把上，以豐富對比色彩，為炎熱潮濕的夏日、賦予全新甜美能量。
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