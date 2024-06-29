夏日造型對策Bally、Club Monaco輕商務、度假一次滿足

再過不久就要步入盛夏，也是一年之中最為高溫潮濕的季節。包含Bally、Club Monaco與Tory Burch近日都推出合適夏日穿搭的季節新品，無論是幾何造型包款、舒適的亞麻面料或印花與點點短裙，在得體、優雅、輕快與悠閒間，找到品味的甜蜜平衡點。

Club Monaco的夏日系列部分將滿足輕商務的造型需求，合身剪裁的西裝外套與背心皆以亞麻為材料，透氣舒適，可搭配百慕達短褲或長褲，在商務、度假風格中切換；大量採用的冰水藍色系，加上絲麻混紡面料、鉤織和網眼蕾絲也是Club Monaco夏日系列的特色，帶有歐式南義的寫意自由。

Tory Burch則推出新款McGraw變形水桶包與瑪麗珍拼色芭蕾高跟鞋，其中新款瑪麗珍拼色芭蕾高跟鞋則在鞋楦採包頭設計，並有全黑、黑白、粉紅與黑多種配色，青春甜美；McGraw變形水桶包的設計靈感源自摺紙的壓痕，帶出鮮明的幾何感，新品選用多種配色的荔枝紋皮革、亦有大小不同尺寸，近日並為包含林映唯、KOL Kiwi、許路兒、Model吳宜樺等多位名人穿戴造型、風格百搭。