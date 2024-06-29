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穿背心吃火鍋打3折！「這一鍋」溫度愈高 折扣愈多

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
「這一小鍋」全新濃郁湯底「濃奶起司鍋」。圖/這一鍋集團提供
「這一小鍋」全新濃郁湯底「濃奶起司鍋」。圖/這一鍋集團提供

氣溫越來越高，這一鍋集團旗下品牌「這一鍋」、「燒肉同話」、「這一小鍋」，為對抗夏季高溫，於7月推出多項優惠活動與夏季新菜。

夏日氣溫熱爆，「這一鍋皇室秘藏鍋物」特別以天氣溫度祭出三重優惠，第一重氣溫越高，折扣就越多，出示手機天氣APP，依顯示溫度，享有對應折扣，例如30度打7折，35度打65折，以此類推，共有19道熱門食材可選擇。第二重於每周三、同桌四人穿著背心或是小可愛用餐，即可享有四人套餐3折優惠，原價3,280元套餐只要984元。第三重至這一鍋官方臉書指定貼文留言，還有會抽價值1,680元雙人套餐券。

「燒肉同話」則推出限定餐點「夏日鮮果季」。首推「果心豬捲捲」，以豬五花肉片包裹新鮮的小番茄、香甜蘋果丁和多汁鳳梨，經過燒烤後，豬五花的油脂香氣融合酸甜果香，吃起來格外軟嫩多汁。另一道「巧遇香蕉」是必嘗隱藏版驚喜餐點，選用韓國三光薄脆巧克力，搭配香甜軟糯的香蕉，放上烤網炙燒後，香蕉變得Q軟，與融化的巧克力完美結合。壓軸登場的「蜂蜜香蕉酥」，將包裹蛋液的香蕉油炸至外酥內軟，再淋上香甜蜂蜜，是夏天必嘗的全新體驗。

「這一小鍋」於7月推出全新湯底「濃奶起司鍋」，外型可愛的起司磚，宛如在鍋中泡湯，慢慢融化的過程超療癒。湯底加入蛤蜊，提升鮮甜度，隨著起司磚融入湯底，濃郁鮮甜的口感，無論是涮肉、煮菜或科學麵，都非常適合。活動期間至指定門店用餐，湯底升級濃奶起司鍋，即贈送科學麵乙包。

活動詳情可參考各品牌官方網站。

「這一鍋」周三同桌四人穿著背心或是小可愛用餐，即可享有四人套餐3折優惠，原價3,280元套餐只要984元。圖/這一鍋集團提供
「這一鍋」周三同桌四人穿著背心或是小可愛用餐，即可享有四人套餐3折優惠，原價3,280元套餐只要984元。圖/這一鍋集團提供
「燒肉同話」螞蟻人必點「巧遇香蕉」挑戰味蕾新境界。圖/這一鍋集團提供
「燒肉同話」螞蟻人必點「巧遇香蕉」挑戰味蕾新境界。圖/這一鍋集團提供

氣溫 起司 香蕉

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