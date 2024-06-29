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只限兩天快打卡！周末Chill釜山 信義區吹韓風

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
甘川文化村小王子。圖/韓國釜山廣域巿觀光會展局提供
甘川文化村小王子。圖/韓國釜山廣域巿觀光會展局提供

今、明兩天，台北信義區將大吹「韓」風。韓國釜山廣域市於6月29、30日在香堤大道舉辦「周末Chill釜山」活動，集結眾多釜山特色美食、商品、娛樂遊戲等，只要參與現場互動（如關注釜山IG和 FB、拍照打卡、挑戰遊戲過關等），統統有獎。同時提供釜山MOMOS咖啡豆研磨現煮的咖啡，可免費品嘗釜山風味。

釜山廣域市位於韓國東南方，是韓國第二大城市和第一大貿易城市。眾多島嶼及高山組成壯觀的天際線景觀，海、山、河完美融合，獲得「三抱之鄉」的美譽。

釜山也保留了許多在地文化的特色景點，甘川洞與小王子就是其中之一，尤其甘川洞布滿山坡、童話般的彩色屋，更是讓人狂拍、打卡的熱門景點。釜山廣域市還有享譽國際的釜山國際電影節（BIFF）、大海節、火花節等多項著名節慶活動，亞洲擁有最大規模文化綜合空間的百貨商店，以及著名旅遊景點海雲台、水營灣帆船賽場等。

今、明兩天登場的「周末Chill釜山」，於香堤大道南段開展（A9與A11之間）。包括具韓國和釜山特色的商品、美食，以及釜山知名景點的介紹和展示，民眾可以打卡合影。展演區包括廣安大橋、甘川洞文化區、釜山品牌區、釜山達人區、迷你城市散步區、遊戲區、舞臺區等，每個區域都有不同的活動，民眾還有機會拿到各種不同的禮物或紀念品。活動自上午11點至晚間8點。

此外，只要到位於釜山品牌區的服務台，打開手機關注釜山官方IG帳號和FB粉專，就可獲贈獨家小禮品。若在釜山市集任何一攤位消費，累計金額超過500元，即可到服務台換取一份「幸福大禮包」，每天限量200份。遊戲區包括圈出好運到、椪糖餅戳戳樂、大輪盤幸運星，挑戰成功各有不同的好禮相送。

活動現場的釜山達人區，則有Visit Busan Pass、釜山航空、百威旅行社、可樂旅遊、燦星旅遊提供旅遊資訊、諮詢及優惠。

海雲台美景。圖/韓國釜山廣域巿觀光會展局提供
海雲台美景。圖/韓國釜山廣域巿觀光會展局提供
釜山市政府觀光政策課課長金東勳，推廣釜山之美。圖/韓國釜山廣域巿觀光會展局提供
釜山市政府觀光政策課課長金東勳，推廣釜山之美。圖/韓國釜山廣域巿觀光會展局提供
甘川文化村是遊客最愛打卡景區之一。圖/韓國釜山廣域巿觀光會展局提供
甘川文化村是遊客最愛打卡景區之一。圖/韓國釜山廣域巿觀光會展局提供

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