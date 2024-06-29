住房買一送一、壽星加贈龍蝦！礁溪晶泉丰旅歡慶8周年

晶華國際酒店集團旗下溫泉度假酒店—礁溪晶泉丰旅，即將迎來8周年慶，即日起至8月31日推出「晶泉夏艷8周年慶」系列優惠活動。首波祭出入住泉韻套房贈送雅緻客房的「買一送一」專案，以及選贈「義饗食堂窯烤Pizza券」或是「龜山島賞鯨豚遊程券」的「好禮二選一」專案，每房再獨家贈送純淨肌膚平衡養護品牌「LE BORN旅程體驗組」。

周年慶活動期間，飯店也將舉辦總價值超過10萬元的抽獎活動，入住房客有機會獲得集團旗下各酒店的住宿券以及餐券等獎項。

此外，位於礁溪晶泉丰旅的三燔礁溪日式鍋物料理餐廳，即日起至6月30日推出宜蘭縣居民及6月壽星專屬週年慶優惠。宜蘭縣居民用餐享有「兩人同行9折、四人同行85折」優惠，6月壽星同樣享有兩人以上用餐享「9折」優惠，若壽星生日與飯店周年慶6月21日同日，當天兩人以上用餐，特別限量加贈「龍蝦乙隻」。