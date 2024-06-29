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暑假到！高雄壽山動物園「全台兒童免費」 親子活動吸人氣

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
今年3月底，水豚兄妹Lieber及Lia從Xpark借殖到壽山動物園，經過檢疫後，目前已適應良好，近期嘗試將Lieber及Lia與園內的水豚進行併群。圖／高雄市觀光局提供
今年3月底，水豚兄妹Lieber及Lia從Xpark借殖到壽山動物園，經過檢疫後，目前已適應良好，近期嘗試將Lieber及Lia與園內的水豚進行併群。圖／高雄市觀光局提供

暑假首日，高雄壽山動物園6月29日起至9月1日，推出全台12歲以下兒童免費入園！7、8月份每周六日延長開園至傍晚6點半，7月第一周安排MOMO家族及萬花筒劇團演出，接著有紙上動物園、親子DIY創作營、兒童遊樂嘉年華等接續上陣，園方也與Xpark推出限定聯票，7月1日起於Klook獨家開賣。

高市觀光局長高閔琳表示，壽山動物園設有戲水設施，暑假常有家長帶孩子到園內遊玩，動物園除安排精彩暑期系列活動外，也攜手北部最受歡迎的水族館「Xpark」推出暑期限定的優惠聯票，8月份則有人氣卡通人物驚喜出沒，歡迎爸爸媽媽利用暑期陪伴孩子趴趴走，親身探索動物世界的奧秘。

壽山動物園7月6日以「MOMO歡樂見面會」打頭陣，7月7日有台電節能故事行動劇場，暑假期間推出親子藝術創作、小小台語導覽員及小小攝影師等體驗營，7月19日至7月31日期間，園方推出「紙上動物園」，安排摺紙達人帶領小朋友進行紙藝創作DIY，8月份有「汪汪隊出任務x粉紅豬小妹」卡通展售會及兒童遊樂嘉年華。

動物園表示，今年3月底，水豚兄妹Lieber及Lia從Xpark借殖到壽山動物園，經過檢疫後，目前已適應良好，近期嘗試將Lieber及Lia與園內的水豚進行併群，併群過程也將在動物園官方臉書粉絲專頁陸續與大家分享。園方也提醒，壽山動物園停車空間有限，遊客可選擇在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園；搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車。

壽山動物園設有戲水設施，暑假常有家長帶孩子到園內遊玩。圖／高雄市觀光局提供
壽山動物園設有戲水設施，暑假常有家長帶孩子到園內遊玩。圖／高雄市觀光局提供

卡通 壽山動物園 親子

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