台鐵背磁車票將走入歷史 今年加印QR Code、2026年底全汰換
台鐵使用背磁車票（票券背面為磁條材質）進出站已有多年歷史，但這種車票維運成本高，加上票券含有金屬材質，較不環保，台鐵公司研議最快今年8月先改版背磁式、QR Code車票雙軌並行，配合下一代新匝門採購時程，預計明年底在北部大站先全面汰換為QR Code車票，後年底完成全台車站改版汰換。
台鐵公司表示，背磁車票最早於2004年開始發售，「現在平均每天使用12萬張背磁車票」，主要以無線電波、NFC晶片等技術。但是，入磁跟讀取資料技術都掌握在日本手裡，維護成本高，此外，因票券含有金屬材質無法回收，較不環保。隨著QR Code、電子票證技術成熟，以及考量背磁車票不符合時代潮流，將配合新匝門採購，全面汰換為QR Code車票。
台鐵公司說，台鐵全台車站的出站匝門現都已有QR Code感應裝置，進站匝門則僅部分車站有裝置，主要用於超商取票，尚未有QR Code感應裝置的進站匝門則仰賴人工驗票。
台鐵公司指出，QR Code車票已委請顧問公司研究1年多，最快8、9月開標建置，初期將以背磁車票加印QR Code方式雙軌試行，預計配合新匝門建置，明年底北部大站可全面改版，後年底全台車站皆可改版。
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