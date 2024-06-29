知名餐飲連鎖集團王品、饗賓插旗嘉義市 美食市場多元競爭

阿里山腳下的嘉義市觀光興盛、假日人潮多，隔壁有台積電嘉科園區先進封裝廠興建等產業，帶動房市、餐飲市場發展，王品集團旗下「和牛涮」與「尬鍋」，7月1日起陸續在嘉市垂楊路商圈開店；饗賓集團旗下川味品牌「開飯川食堂」，以及泰式品牌「饗泰多」也進駐嘉市耐斯廣場時尚百貨；又有在地大雅路商圈「山樣子美食基地」月底開幕，美食市場競爭，讓消費者有更多選擇。

「和牛涮嘉義垂楊店」7月1日在垂楊路上亮相（鞋子大王舊址），為品牌第11間分店；「尬鍋嘉義垂楊店」7月7日開幕，是品牌第4間店，也是尬鍋首度跨出北台灣。兩家店位在垂楊路商圈，垂楊大橋連接高鐵大道，串連嘉縣市，交通便利，2間店掛上招牌，開幕後將讓商圈更熱鬧。

王品為慶祝新店開幕，7月1日至7月31日期間，憑「I、Q」開頭身份證，前往全台和牛涮門市，消費「頂級和牛套餐」，即可享88折，原價858元，折扣後755元。7月底前至嘉義垂楊店消費並完成評論，則可招待「海味雙鮮」。

饗賓集團旗下川味品牌「開飯川食堂」也進駐嘉市，日前在耐斯廣場時尚百貨開幕，是全台第32間分店，開飯川食堂嘉義耐斯店面積約165坪，座位186席、包廂數4間，是全台面積最大分店，也擁有最多座位數；「饗泰多」面積105坪、座位126席，店面色調明亮繽紛，以吉祥物小象哥遊玩阿里山為設計主題。