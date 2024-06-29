暑假就看它！Disney+ 5部精彩片單 超夯陸劇《墨雨雲間》、《大熊餐廳》第3季登場

Disney+在影集和電影都推出多部精彩作品，包含《大熊餐廳》、韓劇《紅天鵝》與日劇《七夕之國》。

Disney+ 7月強檔片單正式出爐！浪漫復仇韓劇《紅天鵝》由韓國男神Rain搭檔韓劇女王金荷娜，展開神秘保鑣與上流貴婦間最刺激虐心的禁忌之戀，金荷娜化身復仇女戰神手撕頹敗上流社會、Rain化身帥保鑣霸氣守護女神，絕對是今年夏天必追的話題韓劇。

而粉絲敲碗已久的《大熊餐廳》第三季也火熱回歸，超寫實家庭糾紛、地獄廚房戰火、最黑暗的心靈毒雞湯將由天菜主廚親自為你上菜。

此外，岩明均驚悚末日新作《七夕之國》、讓新生代小鮮肉王星越火爆全網的復仇古裝劇《墨雨雲間》、以及開創偶像歌手與機器人結合的經典科幻動畫《超時空要塞》，都令人期待。

讓我們一起看看Disney+精彩的7月片單：

1、《大熊餐廳》第三季（The Bear Season 3）——7月17日上線（影集）

《大熊餐廳》第三季。

《大熊餐廳》的第1季於2022年6月首播，由於太受歡迎，續訂的第2集隨即於2023年6月播出，本劇由傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）主演，這也成了他目前生涯最知名的代表作。《大熊餐廳》講述一位年輕名廚被迫回到芝加哥接管因自殺身亡的兄長遺下的餐館，進而面對各種難關的故事。

在他接手餐館後，雖然聘請了一名有才華但沒經驗的廚師當主廚，但還是接連面臨債務危機，同時還得處理老員工的不滿、餐廳設備老舊等問題。《大熊餐廳》的評價非常正面，特別是劇本的故事塑造和角色的情感鋪陳，觀眾彷彿能跟著主廚的視野，一起解決大大小小的麻煩。

《大熊餐廳》講述了食物、家庭和精益求精磨煉廚藝的故事。在餐飲界，每天都是背水一戰，卡米比以往任何時候都更加努力地要求自己，也要求員工表現出色，他們盡最大努力來配合他的強度。對卓越烹飪技藝的追求讓他們更上一層樓，他們也很重視讓整個餐廳全體員工凝聚一心。

2、《紅天鵝》——7月3日上線（影集）

《紅天鵝》。

雖然吳婉秀（金荷娜飾）和她的丈夫金容國（鄭糠雲飾）表面上看起來是人人稱羨的模範夫妻，但離開螢光幕後，這段關係卻隱藏著許多不為人知的秘密。

作為韓國頂級財團的繼承人，金容國多年來對婚姻不忠，而身為妻子的吳婉秀即便對此心知肚明，依然努力試圖挽救他們的婚姻。

但他們之間的關係，卻在因為特殊保護計畫，被指派身伴吳婉秀左右的神秘保鏢徐蹈允（Rain飾）出現後，有了天翻地覆的轉變，而吳婉秀的忠誠也將因此接受前所未有的考驗。

3、《七夕之國》——7月4日上線（影集）

《七夕之國》。

《七夕之國》講述一名虛幌度日的佛系大學生南丸洋二，意外發現自己擁有一個看似無用武之地的超能力——他可以在任何物體上「穿洞」。

南丸洋二的朋友們總親切地稱呼人畜無害的他為「小丸」，而南丸也在看似一成不變的生活中，赫然發現自己被捲入一個可能毀滅世界的恐怖災難，而唯有自己看似毫無用處的超能力，可以幫助他克服這場危機。

4、《墨雨雲間》——7月即將上線（影集）

《墨雨雲間》。

《墨雨雲間》講述了家庭優渥、生活幸福的淮鄉第一才女薛芳菲（吳謹言飾）在遭逢鉅變之後失去一切。

她受救命恩人、中書令之女姜梨（楊超越飾）之託，以姜梨的身份回到京城，並在肅國公蕭蘅（王星越飾）等人的幫助下，克服重重艱險，不斷努力對抗不公，最終救出意外入獄的父親，並幫助蕭蘅扶持正義，守護百姓，重獲美好生活的故事。

5、《超時空要塞》——7月17日上線（影集）

《超時空要塞》。

《超時空要塞》講述一艘外星巨型宇宙戰艦墜毀到地球上，而引發聯合國政府與未知的外星威脅展開全面太空戰爭，將人類推向滅絕邊緣。

在戰爭結束後，為確保物種的生存，新的聯合國政府開始實施移民計劃，隨著第一支艦隊離開地球，也標誌著人類向外太空擴張的開始。

（本文出自2024.06.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）