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周末親子好去處永續好日子首屆特展 樂團馬拉松接力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「永續好日子，算我一份子！」逆轉園遊會，將在本周末2日活動中先後邀請11組表演團體登台、熱鬧可期。圖／聯合線上提供
「永續好日子，算我一份子！」逆轉園遊會，將在本周末2日活動中先後邀請11組表演團體登台、熱鬧可期。圖／聯合線上提供

每到周末，親子同樂的大型活動總能吸引人潮目光。由聯合線上主辦的首屆「永續好日子、算我一份子」逆轉園遊會，周末特別邀請到11組樂團歌手、打造出超大型Live House，同場並有6場兒童劇開演和6大主題展區、永續生態聚落，帶人從生活中發現不同樂趣，也認識關於永續的種種平實面向。

包含芒果醬MangoJump、1976樂團、四分衛、黃玠、漂流出口、五五身、TheTicTac、好日樂團、罕爸合唱團、孩子的書屋與大改樂團，將在6月29（六）、30（日）兩天現身「永續好日子、算我一份子」逆轉園遊會；活動將在台北松山文創園區進行，並由聯合線上舉辦，每一位（組）表演者除了帶來精彩演出，更將在樂聲中傳遞各自對於永續的獨特主張。

這場「永續好日子、算我一份子」逆轉園遊會同時還將與倡議「非籠飼雞蛋」的家樂福合作，帶來6場兒童劇「快樂雞蛋小偵探」，寓教於樂；此外6大主題展區則個別和品牌企業做，打造出食衣住行育樂展區，從不同場域中看見永續的日常可能，此外兩天、11場次的DIY活動則可體驗將咖啡麻布袋再製為購物袋、以回收傢俱再生木設計成機器人、將回收牛仔褲化身杯墊、無須多餘盆器的花卉苔球製作。

DIY活動場次、名額皆有限，可提前於https://www.accupass.com/event/2405020538431344727512雲端連結報名，整場活動則為免費入場，地址則為台北松山文創園區之二號、三號、四號倉庫，讓大人與小童度過一個活力周末，體驗、並在未來落實關於永續的理想生活。

成立30年的台灣經典搖滾樂團「四分衛」，從團名、風格，都反映了美式足球的經典角色。圖／聯合線上提供
成立30年的台灣經典搖滾樂團「四分衛」，從團名、風格，都反映了美式足球的經典角色。圖／聯合線上提供
樂團「芒果醬」（MangoJump）將在本周末於「永續好日子、算我一份子」逆轉園遊會中、登台表演。圖／聯合線上提供
樂團「芒果醬」（MangoJump）將在本周末於「永續好日子、算我一份子」逆轉園遊會中、登台表演。圖／聯合線上提供
免費入場的「永續好日子，算我一份子！」活動，將在本周末六、日兩日，於於台北松山文創園區倉庫展開。圖／聯合線上提供
免費入場的「永續好日子，算我一份子！」活動，將在本周末六、日兩日，於於台北松山文創園區倉庫展開。圖／聯合線上提供

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