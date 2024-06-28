香奈兒2024-25秋冬高製大秀後台彩妝解密 新品將登場

時尚大秀上除了服裝、音樂、模特兒的台步，美妝的色彩、質地同樣對整體風格帶來影響。日前香奈兒便公開了品牌2024-25秋冬高級訂製系列大秀的後台彩妝資訊，包含臉部底妝、眉彩、眼彩與唇彩，完整披露。

其中臉部底妝是以「香奈兒原生美肌微滴水粉底」搭配「Nº101香奈兒二合一粉底刷」，再運用「N°105香奈兒伸縮式雙重遮瑕刷」沾取「香奈兒潤色遮瑕筆」，達到遮瑕效果；腮紅位置則將視膚色選用「香奈兒繁花雙色頰彩盤*」色號「#莓果粉」或「#蜜桃金」，接下來再依膚色選用「香奈兒水潤聚光棒」色號「#月光*」或「#曙光*」於蘋果肌部位，最終運用「Nº111香奈兒伸縮式打亮刷」，調和至自然、完美。