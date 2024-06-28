香奈兒2024-25秋冬高製大秀後台彩妝解密 新品將登場
時尚大秀上除了服裝、音樂、模特兒的台步，美妝的色彩、質地同樣對整體風格帶來影響。日前香奈兒便公開了品牌2024-25秋冬高級訂製系列大秀的後台彩妝資訊，包含臉部底妝、眉彩、眼彩與唇彩，完整披露。
其中臉部底妝是以「香奈兒原生美肌微滴水粉底」搭配「Nº101香奈兒二合一粉底刷」，再運用「N°105香奈兒伸縮式雙重遮瑕刷」沾取「香奈兒潤色遮瑕筆」，達到遮瑕效果；腮紅位置則將視膚色選用「香奈兒繁花雙色頰彩盤*」色號「#莓果粉」或「#蜜桃金」，接下來再依膚色選用「香奈兒水潤聚光棒」色號「#月光*」或「#曙光*」於蘋果肌部位，最終運用「Nº111香奈兒伸縮式打亮刷」，調和至自然、完美。
眉彩部分，「N°207香奈兒伸縮式兩用眉刷」將用以刷開毛流，同時眉毛空隙則是以「香奈兒防水精細眉筆*」細緻填補眉毛空隙；最終的定型眉毛、增加立體感則使用「香奈兒持久眉膠 #350透明」；值得一提的是，眼彩和唇彩使用了全新產品，其中畫於眼褶位置、「香奈兒亮采立體眼彩筆」色號「#42星空粉*」或「#52原木棕*」預計將在2024年7月中上市，唇彩的「香奈兒康朋街31號唇膏」色號「#19獅子**」或「#14親密**」則預計將在2024年8月中上市，也悄然為即將來臨的仲夏掀起期待，讓人以美、與香奈兒2024/25秋冬高級訂製系列大秀同步時尚。
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