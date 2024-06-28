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風格升級！Tissot推全新Seastar海星40毫米自動表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
今日活動中坤達配戴上Seastar海星系列全新腕表，並以快拆表帶、40毫米的尺寸，最獲坤達推薦。記者王聰賢／攝影
今日活動中坤達配戴上Seastar海星系列全新腕表，並以快拆表帶、40毫米的尺寸，最獲坤達推薦。記者王聰賢／攝影

夏天是特殊的季節，高溫、炎熱，不僅身體要補水、心靈也需要和水親近，補充清涼能量。瑞士入門級指標品牌天梭表（Tissot）發表了全新Seastar海星系列新表，邀請人氣男星坤達站台，展現一如Tissot Seastar在沈穩中不失率性的多變風格。

在出席活動時、坤達先後配戴了兩只Tissot Seastar腕表，其中一套造型以藍色古巴襯衫搭配藍色面盤Seastar表款，另一套造型則以白色背心秀出結實手臂，手上表款則換為全黑的PVD鍊帶款，男人味滿點。坤達並大讚這次新款Seastar海星表款的40毫米尺寸適中，此外快拆表帶也是他推崇特點，因便於更換、風格多變。

超過170年歷史的瑞士鐘表品牌Tissot堪稱近代最超值、最具賞玩樂趣的入門機械表品牌之一。品牌先自1939年出防水表，1952年為Seastar海星系列註冊商標。2018年時Tissot已為Seastar海星系列強勢升級，結合活力造型、防水300米的優異性能、穩定機芯與「荷包友善」的甜甜價，建立鮮明印象；2024年Tissot再度擴充Seastar勢力，五款型號的Seastar 40毫米自動腕表則成為這海洋大軍的最新生力軍。表款全數可防水300米，並以具80小時動力儲存的Powermatic 80自動上鍊機芯為動力，機芯並有Nivachron™抗磁合金游絲，可抵抗日常生活中無所不見的磁場干擾，因而讓表款精確運作。

5款皆有快拆表帶設計的Seastar 40毫米自動腕表，面盤並有黑色、綠松石色、神秘藍色多種選擇。部分運用精鋼鏈帶、部分則為PVD金屬表帶或雙色金PVD細節與表帶。訂價自23,600元至25,800元不等。在萬物物價猛烈攀升的同時，機械表、防水300米、抗磁機芯、80小時動力儲存與瑞士集團百年大廠的組合，卻讓全部表款皆在30,000以內有找，這個夏天，是不是也該戴上Tissot Seastar，進行一趟愉悅的冒險呢？

TISSOT海星系列40mm自動表PVD金雙色款，25,800元。圖／Tissot提供
TISSOT海星系列40mm自動表PVD金雙色款，25,800元。圖／Tissot提供
先後搭配兩款不同Seastar腕表的坤達，在一如表款的沈穩男人味、冒險活力中自由切換。記者王聰賢／攝影
先後搭配兩款不同Seastar腕表的坤達，在一如表款的沈穩男人味、冒險活力中自由切換。記者王聰賢／攝影
TISSOT海星系列40mm自動表神秘藍色款，23,900元。圖／Tissot提供
TISSOT海星系列40mm自動表神秘藍色款，23,900元。圖／Tissot提供
2018年時重開機的Seastar海星系列，近日推出全新300米防水、80小時動力儲存的40毫米的五個全新型號。圖／Tissot提供
2018年時重開機的Seastar海星系列，近日推出全新300米防水、80小時動力儲存的40毫米的五個全新型號。圖／Tissot提供
TISSOT海星系列40mm自動表的自動上鍊機芯將有80小時動力儲存、抗磁游絲等特點。圖／Tissot提供
TISSOT海星系列40mm自動表的自動上鍊機芯將有80小時動力儲存、抗磁游絲等特點。圖／Tissot提供
經髮絲紋處理的面盤搭配上夜光塗料、鮮明的指針與時標，讀取時間相當便利。圖／Tissot提供
經髮絲紋處理的面盤搭配上夜光塗料、鮮明的指針與時標，讀取時間相當便利。圖／Tissot提供

品牌 瑞士 腕表

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