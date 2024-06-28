風格升級！Tissot推全新Seastar海星40毫米自動表

夏天是特殊的季節，高溫、炎熱，不僅身體要補水、心靈也需要和水親近，補充清涼能量。瑞士入門級指標品牌天梭表（Tissot）發表了全新Seastar海星系列新表，邀請人氣男星坤達站台，展現一如Tissot Seastar在沈穩中不失率性的多變風格。

在出席活動時、坤達先後配戴了兩只Tissot Seastar腕表，其中一套造型以藍色古巴襯衫搭配藍色面盤Seastar表款，另一套造型則以白色背心秀出結實手臂，手上表款則換為全黑的PVD鍊帶款，男人味滿點。坤達並大讚這次新款Seastar海星表款的40毫米尺寸適中，此外快拆表帶也是他推崇特點，因便於更換、風格多變。

超過170年歷史的瑞士鐘表品牌Tissot堪稱近代最超值、最具賞玩樂趣的入門機械表品牌之一。品牌先自1939年出防水表，1952年為Seastar海星系列註冊商標。2018年時Tissot已為Seastar海星系列強勢升級，結合活力造型、防水300米的優異性能、穩定機芯與「荷包友善」的甜甜價，建立鮮明印象；2024年Tissot再度擴充Seastar勢力，五款型號的Seastar 40毫米自動腕表則成為這海洋大軍的最新生力軍。表款全數可防水300米，並以具80小時動力儲存的Powermatic 80自動上鍊機芯為動力，機芯並有Nivachron™抗磁合金游絲，可抵抗日常生活中無所不見的磁場干擾，因而讓表款精確運作。