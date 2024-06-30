

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「手動刮鬍刀vs電動刮鬍刀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對於兩種刮鬍刀的看法與熱議焦點。

處理亂糟糟的鬍渣是不少男士每天的例行公事之一，將鬍子打理得整齊、乾淨，看起來既有朝氣，又顯得神清氣爽，而挑選一款適合自己的刮鬍刀，就能讓每日護理更加得心應手。但什麼樣的刮鬍刀適合你呢？手動、電動刮鬍刀之間又有哪些區別呢？一起來看看吧！

手動刮鬍刀平價易入手、清潔力略勝一籌 電動刮鬍刀快捷方便又安全

觀察近一年內網路上針對「手動刮鬍刀VS電動刮鬍刀」相關話題的討論，發現每當有人問起兩種刮鬍刀的不同之處，最多網友提到的便是兩者在「價格」上的差異。相比動輒上千元的電動刮鬍刀，部分網友認為手動刮鬍刀是更易入手、較經濟實惠的選項；但另一方面，也有人提出「長期用下來電動刮鬍刀其實會比較划算」，指出電動刮鬍刀的「使用壽命」通常較長，不同於手動刮鬍刀平均使用5至7天便需更換刀頭，電動刮鬍刀若經過適當的保養維護及定期更換電池，便能使用很長一段時間。就有網友表示「拋棄式雖然便宜，但使用時間不長」、「20年前的電動刮鬍刀持續服役中…」，認為電動刮鬍刀雖然價格略高但值得投資。

而許多網友也談及兩者在「清潔力」上的差別。使用手動刮鬍刀刮鬍子時，刀片會貼近皮膚表面並直接切斷毛髮，相較之下電動刮鬍刀的刀片通常隔著一層網罩或旋轉刀頭，因此較難自毛髮根部切除；對此網友也紛紛認同說道「手動真的比較乾淨，電動弄完還有一點點鬍渣」、「乾淨一定是手動贏」，表示特別是在鬍子較茂密且粗硬時，兩者的清潔力度差異更有感。

此外，需不需要「搭配刮鬍泡使用」以及刮鬍子時的「安全性」也是網友經常比較兩者的面向。手動刮鬍刀通常需搭配刮鬍泡使用，藉此軟化鬍鬚使其更易刮除、同時避免刀片摩擦帶來的紅腫，而電動刮鬍刀多可直接使用，且不易劃傷皮膚，讓網友大讚「電動的方便，在房間在車上不用照鏡子還可以用」、「用手動刮鬍刀常常刮傷我的臉，為了不破相果斷跳槽電動派」認為電動刮鬍刀的安全與便利性更勝一籌。

看完上述的討論，你是否對刮鬍刀的選擇更有概念了呢？若你還在手動派與電動派間猶豫不決，不妨參考上述網友的討論焦點，根據自身需求進行挑選，或許就能找出最適合的刮鬍刀，送禮自用兩相宜！ 男士打理儀容必備！手動、電動刮鬍刀全面比較 你是哪一派？ 圖片來源/unsplash



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「手動刮鬍刀vs電動刮鬍刀」相關討論則數。

觀測期間：2023/05/01~2024/05/31，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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