韓國女團聲量排行TOP8出爐！冠軍團體新曲「台味十足」引熱議



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「韓國女團」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大韓國女團排行。

K-POP熱潮持續席捲全球，偶像藝人們不僅在螢幕前是聚光燈下的焦點，舞台之外的一舉一動也受到全球粉絲關注，更成為許多人生活中重要的精神寄託。本次我們便要盤點網路討論度最高的幾組韓國女團，一起來看看吧！

「NewJeans」MV來台取景引網友熱議 「ILLIT」魔性舞蹈掀翻拍熱潮

▲ 網友熱議TOP8韓國女團 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「韓國女團」相關話題的討論，可以發現「NewJeans」聲量高居第一，她們自出道以來便以清新的形象和結合Y2K色彩的音樂風格廣受喜愛，歌曲也長期霸佔各大榜單。近日NewJeans帶著新歌回歸樂壇，其中一支在台取景的MV便引起社群關注，網友們在看完影片後紛紛說道「很像台灣觀光局的廣告」、「甚至還有柑仔店，好喜歡」對於台灣的街景和人物出現在MV中感到驚喜。而針對本次歌曲，網友則留言點評如「有青春期的平淡午後氛圍」、「在感官爆炸的韓國流行樂裡，這樣平平的編曲我反而覺得非常舒服」、「覺得歌曲沒有亮點」等等，表達出不同的聽後感。

討論度次高的「ILLIT」則是一出道就以超洗腦的主打歌〈Magnetic〉打開知名度，節奏感強烈的旋律配上魔性又吸睛的「手指舞」，在網路上迅速掀起話題及翻跳熱潮。而隨著她們在音樂節目中屢獲佳績，卻也出現部分質疑成員們唱跳實力的聲音，例如「聽到現場直接眉頭一皺」、「沒跳舞怎麼音還抖成這樣」等等；但也有另一派網友緩頰道，出道初期難免因缺乏經驗、容易緊張而影響表現，並留言打氣「祝福她們之後愈來愈進步」，期待看到她們逐漸成長的樣貌。

同樣在近期回歸的「aespa」也是社群關注的焦點，許多紛絲在新作品出爐後紛紛大讚「MV真的拍太好了吧，很像電影」、「風格一貫怪異、科幻風，打歌舞台一定超燃」給予歌曲高度好評。此外，出道9年的「TWICE」將於７月在日本開唱，消息一出讓粉絲們超激動，直呼「人生清單有一項就是要看TWICE演唱會」、「抱著不管怎麼樣都要入場的心態」，期待能親眼見上心愛的偶像。而紅遍全球的女團「BLACKPINK」近期則以成員的個人活動為主，雖四人合體機會不如以往，歌迷仍表示「感覺四個人都在悶聲幹大事」、「四人都在自己想走的路上努力發光著，也好期待四人再度回歸」，看好她們持續活躍於演藝圈。

你喜歡的女團上榜了嗎？在競爭激烈的KPOP市場中，人氣的漲跌總是難以預測，祝福大家的偶像都持續在舞台上大放異彩，為歌迷帶來慰藉和驚喜！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「韓國女團」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/06~2024/06/06，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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