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難忘的夏日輕奢 香奈兒2024 COCO BEACH系列形象廣告

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
膠框粉紅色條紋太陽眼鏡，價格店洽。圖／CHANEL提供
膠框粉紅色條紋太陽眼鏡，價格店洽。圖／CHANEL提供

五彩繽紛的小屋、輕巧可愛的小型汽艇、碧藍色的泳池，以及無限正能量的陽光，這些如夢似幻的場景，原來出自香奈兒2024 COCO BEACH系列形象廣告，透過令人感受到興奮和愉悅的影像，像邀請人前往海邊與戶外，為2024夏日留下一場難忘的輕奢記憶。

模特兒Olivia Vinten身影時而倚靠在泳池更衣室外，時而橫臥在粉紅與白色的海灘巾上。背景的汽艇、礁岸、奇岩，預告了一場跳脫日常的愜意出遊，而當Olivia Vinten自泳池畔探出上半身時，手臂上的水光、自信眼神與配飾，再度呼應了香奈兒的優雅與自信風格。系列形象廣告出自攝影師Cass Bird之手，其大方頌揚著度假之於日常生活的必要，更有嘉柏麗香奈兒所鍾愛的海邊。

香奈兒2024 COCO BEACH系列中的泳裝是以金色與不對稱設計為元素，再於背面飾以服飾珠寶釦飾、以向嘉柏麗香奈兒的水手服上衣致意；粉嫩無肩帶泳裝將建議可搭配同色系的丹寧短褲、蜜桃與珊瑚色的比基尼、細直條紋連身褲，在愜意中拋開俗世、擁抱休閒風格；配件部分則帶來了條紋海灘巾、丹寧腰包與肩背式大型黃色毛巾布海灘包，讓人盡情收納：把想讀、或還未讀完的小說報刊、隨身造型的珠寶配飾與心愛小物，一次輕巧打包。

香奈兒女士鍾愛的水手風經典條紋上衣則同時成為了香奈兒COCO BEACH 2024眼鏡系列的設計靈感，以高級樹脂材質打造的鏡框除將帶來隱藏的「小臉」視覺效果，雙色的混搭設計，並將再度召喚出1970年代風格、迷人復古、優雅懷舊。

膠框粉紅與黑雙色太陽眼鏡，價格店洽。圖／CHANEL提供
膠框粉紅與黑雙色太陽眼鏡，價格店洽。圖／CHANEL提供
黑白色綴以雙C Logo腰帶，26,800元。圖／CHANEL提供
黑白色綴以雙C Logo腰帶，26,800元。圖／CHANEL提供
淡粉色雙C Logo肩背包與海灘巾，89,500元。圖／CHANEL提供
淡粉色雙C Logo肩背包與海灘巾，89,500元。圖／CHANEL提供
香奈兒發表2024 COCO BEACH系列形象廣告是由攝影師Cass Bird拍攝、並由模特兒Olivia Vinten入鏡演繹。圖／CHANEL提供
香奈兒發表2024 COCO BEACH系列形象廣告是由攝影師Cass Bird拍攝、並由模特兒Olivia Vinten入鏡演繹。圖／CHANEL提供
粉白色條紋後繫帶鞋，34,700元。圖／CHANEL提供
粉白色條紋後繫帶鞋，34,700元。圖／CHANEL提供
香奈兒發表2024 COCO BEACH系列形象廣告，以愉悅影像邀請人前往海邊、沙灘與戶外，為夏日留下難忘的輕奢記憶。圖／CHANEL提供
香奈兒發表2024 COCO BEACH系列形象廣告，以愉悅影像邀請人前往海邊、沙灘與戶外，為夏日留下難忘的輕奢記憶。圖／CHANEL提供

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