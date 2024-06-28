難忘的夏日輕奢 香奈兒2024 COCO BEACH系列形象廣告

五彩繽紛的小屋、輕巧可愛的小型汽艇、碧藍色的泳池，以及無限正能量的陽光，這些如夢似幻的場景，原來出自香奈兒2024 COCO BEACH系列形象廣告，透過令人感受到興奮和愉悅的影像，像邀請人前往海邊與戶外，為2024夏日留下一場難忘的輕奢記憶。

模特兒Olivia Vinten身影時而倚靠在泳池更衣室外，時而橫臥在粉紅與白色的海灘巾上。背景的汽艇、礁岸、奇岩，預告了一場跳脫日常的愜意出遊，而當Olivia Vinten自泳池畔探出上半身時，手臂上的水光、自信眼神與配飾，再度呼應了香奈兒的優雅與自信風格。系列形象廣告出自攝影師Cass Bird之手，其大方頌揚著度假之於日常生活的必要，更有嘉柏麗香奈兒所鍾愛的海邊。

香奈兒2024 COCO BEACH系列中的泳裝是以金色與不對稱設計為元素，再於背面飾以服飾珠寶釦飾、以向嘉柏麗香奈兒的水手服上衣致意；粉嫩無肩帶泳裝將建議可搭配同色系的丹寧短褲、蜜桃與珊瑚色的比基尼、細直條紋連身褲，在愜意中拋開俗世、擁抱休閒風格；配件部分則帶來了條紋海灘巾、丹寧腰包與肩背式大型黃色毛巾布海灘包，讓人盡情收納：把想讀、或還未讀完的小說報刊、隨身造型的珠寶配飾與心愛小物，一次輕巧打包。