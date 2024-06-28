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福華飯店與衛武營推「花露露的童樂節」 萌翻大小朋友

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
福華飯店與衛武營國家藝術文化中心推「花露露的童樂節」，萌翻大小朋友。高雄福華提供
福華飯店與衛武營國家藝術文化中心推「花露露的童樂節」，萌翻大小朋友。高雄福華提供

暑假即將到來，飯店紛紛推出親子活動搶攻國旅市場。高雄福華飯店攜手衛武營國家藝術文化中心於暑假期間推出「花露露的童樂節」，搭配高雄福華吉祥物Hovii熊，推出聯名親子主題房，全台從北到南的福華飯店都適用，入住享有超值優惠價還有豐富的周邊贈品，萌翻大小朋友。

高雄福華飯店行銷經理劉佳貞表示，衛武營「花露露的童樂節」是每年暑假享譽全台的藝術盛事，今年以「勇氣小旅行」的主題，即將在7月6日-7月21日推出規劃豐富的節目演出和活動，藉由劇場中各種天馬行空或神奇技藝，為孩子們帶來探索世界的無限勇氣及創造力；還有花露露唱跳會、迷你足球與兒童導覽、親子電影院及市集等活動，為期三周的系列活動是孩子們最佳的「放電」行程。

劉佳貞指出，高雄福華為體貼親子客群，即日起至8月31日推出「童樂衛武營、旅住在福華」親子主題房，入住豪華雙人房/豪華家庭房或雅緻家庭套房每間每晚NT$3,999~5,999元起，每房依人數加贈麗香苑自助早餐（含Haagen-Dazs冰淇淋吃到飽）。

客房內有100公分高Hovii熊迎賓，以及隨處可見超萌的花露露及HOVII熊身影，還有價值超過二千元的豐富周邊商品HOVII熊布偶、彩色鉛筆組、花露露專利不灑泡泡瓶、好朋友磁鐵組及望遠鏡等，通通可以帶回家。

此外更特別加碼優惠，此住房專案還可享衛武營花露露的童樂節目購票八五折優惠(300元以下票價不適用)。上述專案若於周六及國定假期入住，每晚需加收NT$1,400元，住宿期間皆可免費使用5F兒童遊戲室、游泳池、健身房等多項設施，免費停車、館內用餐入房帳可享平日85折/假日9折優惠等。住房專案每日限量需事先預訂，優惠不得合併使用/特殊節慶日不適用。

劉佳貞表示，今年度福華飯店與衛武營的聯名住房活動更拓展到全台，從北到南的福華飯店集團也同步推出「童樂衛武營、旅住在福華」親子主題房，入住此專案可享豐富的花露露及HOVII熊周邊贈禮。

福華飯店與衛武營國家藝術文化中心推「花露露的童樂節」，萌翻大小朋友。高雄福華提供
福華飯店與衛武營國家藝術文化中心推「花露露的童樂節」，萌翻大小朋友。高雄福華提供
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福華飯店與衛武營國家藝術文化中心推「花露露的童樂節」，萌翻大小朋友。高雄福華提供
福華飯店與衛武營國家藝術文化中心推「花露露的童樂節」，萌翻大小朋友。高雄福華提供
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暑假 親子

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