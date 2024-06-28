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香奈兒山茶花淨顏泥膜、山茶花活能亮眼萃 形塑完美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
香奈兒深海精萃山茶花淨顏泥膜（150ml），2,400元。圖／CHANEL提供
香奈兒深海精萃山茶花淨顏泥膜（150ml），2,400元。圖／CHANEL提供

微縮的時光、簡單的細節，卻常能帶來生活的重要改變。香奈兒推出「深海精萃山茶花淨顏泥膜」，強調全新升級配方，只需每周兩次、每次5分鐘便能輕鬆寵愛自己，並將從2024年7月5日開始，於全台香奈兒全櫃點與線上美妝精品店、全新上市。

保濕、清潔雙效合一的「深海精萃山茶花淨顏泥膜」，其配方的96%皆源自天然、並富含山茶花神經醯胺，並以白色山茶花精萃完成徹底淨化清潔的目的。同時成分中並加入了山茶花種子外殼與荷荷巴微粒，因此將帶來溫和去角質作用，完美再現細緻膚觸。

而「深海精萃山茶花淨顏泥膜」一旦搭配「香奈兒深海精萃潔顏慕斯」進行深層清潔，還可淨化肌膚，調理油光。首先可用「香奈兒深海精萃潔顏慕斯」清潔肌膚，待拭乾肌膚後、避開眼周部位並於臉部薄施一層「香奈兒深海精萃山茶花淨顏泥膜」，此時先讓泥膜靜置約5分鐘，再以畫圈動作、加水輕緩推開泥膜，按摩肌膚外也收去角質功效，接下來則以清水洗淨，透過每周2次、每次5分鐘，便可有效率、深層潔淨，完成一次奢寵療癒的香奈兒Me Time，舒適、清快。

此外香奈兒亦推出了全新「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃」，聚焦於人體五官中最重要的眼部，訴諸讓眼周清新明亮，煥活肌膚。由於加入了「紅色山茶花活能」萃取，經實驗顯示將可加強抵禦環境壓力、讓眼周煥發青春光采，成分中的「山茶花酵母萃取」，則將為敏感的眼周肌膚注入水潤與保養能量；其清爽凝膠質地是結合包含千日菊（金鈕扣）萃取、七葉樹皂苷、酵母萃取物的「3D亮眼修護複方」，嘗試緊實眼下肌膚、進而改善黑眼圈與紋路。

想獲得加倍光採？「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃」也可搭配「香奈兒1號紅色山茶花活能眼霜」、「香奈兒1號紅色山茶花活能系列」精萃與臉部乳霜使用。其中「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃及補充瓶」將從7月5日起，於香奈兒全櫃點與線上美妝精品店新上市，而「香奈兒1號紅色山茶花運動隨行組」則亦從7月5日起，於香奈兒化妝品精品店如台北101、京站時尚廣場，及線上美妝精品店、全面上市。

「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃」聚焦於人體五官中最重要的眼部，訴諸讓眼周清新明亮、同時煥活肌膚。圖／CHANEL提供
「香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃」聚焦於人體五官中最重要的眼部，訴諸讓眼周清新明亮、同時煥活肌膚。圖／CHANEL提供
香奈兒1號紅色山茶花活能眼霜（15g），2,850元。圖／CHANEL提供
香奈兒1號紅色山茶花活能眼霜（15g），2,850元。圖／CHANEL提供
香奈兒1號紅色山茶花活能精萃（50ml），5,380元。圖／CHANEL提供
香奈兒1號紅色山茶花活能精萃（50ml），5,380元。圖／CHANEL提供
保濕、清潔雙效合一的「深海精萃山茶花淨顏泥膜」，富含山茶花神經醯胺，並以白色山茶花精萃完成徹底淨化清潔的目的。圖／CHANEL提供
保濕、清潔雙效合一的「深海精萃山茶花淨顏泥膜」，富含山茶花神經醯胺，並以白色山茶花精萃完成徹底淨化清潔的目的。圖／CHANEL提供
香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃（15ml），3,400元。圖／CHANEL提供
香奈兒1號紅色山茶花活能亮眼萃（15ml），3,400元。圖／CHANEL提供
眼睛、眼周的清新明亮，不僅將讓人整體更為精神、也留下自信清爽印象。圖／CHANEL提供
眼睛、眼周的清新明亮，不僅將讓人整體更為精神、也留下自信清爽印象。圖／CHANEL提供

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