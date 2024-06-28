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全家名偵探柯南系列集點加價購開跑 限量徽章滿額加購
暑假即將開始，走進戲院觀賞最新的柯南電影，絕對是每年影迷們迎接暑假的必備行程。全家（5903）因應柯南劇場版系列的第27部作品《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》上映，推出「名偵探柯南系列」滿額加價購活動，即日起至7月9日，於全台全家店內消費指定商品單筆滿99元，即可以59元加價購「限量紀念徽章」共12款，包含本部電影重要角色怪盜基德、服部平次等，讓影迷可一次收集。
此外，即日起至7月23日更有「名偵探柯南」集點加價購活動，系列商品包含以柯南及怪盜基德為主的「伸縮證件套」，無論是上班族資深鐵粉或是Z世代年輕學生粉絲，只要400點+199元即可換購，低調宣示自己對本命角色的喜愛。
此次也推出上班上學、日常休閒必備「不鏽鋼保溫杯」，粉絲們可以400點+399元換購，辦公書桌裝飾小物更是不能少，「壓克力立牌」推出四款經典人氣角色，包含怪盜基德、柯南、服部平次及灰原哀都可用400點+199元帶回家。想要購買的消費者可點選全家會員APP中的兌點趣，接著點選兌點商城中的「柯南」，即可以線上支付的方式下單想要的商品。
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